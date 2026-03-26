Tragedia del Hércules C-130: Son ya 24 los cuerpos identificados por Medicina Legal

–El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que ya identificó plenamente 24 cuerpos de las 69 víctimas mortales del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana ocurrido el pasado lunes 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo.

En la labor de reconocimiento legal de los fallecidos trabajan doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajan de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

Como resultado de los análisis forenses adelantados hasta el momento, se han logrado identificar las siguientes víctimas:

1 – Villota Guevara Ariel Leonardo

2 – Fernández Camargo Jaime Alexander

3 – Otavo Yaima Yeferson Fabian

4 – Moreno Chavez Andrés Javier

5 – Martínez Varón Marco Tulio

6 – Blanco Hernández Luis Eduardo

7 – Herrera López Mateo

8 – Solis Torres Jaider Alexis

9 – Pérez Torres Benjamín Esteban

10 – González Herrera Julián David

11 – González Hernández Luis Eduardo

12 – Baza Tordecilla Cristian Camilo

13 – Pinzon Reyes Jhonathan Stid

14 – Guerra Almeida Rafael Santos

15 – Chiquillo Miranda Jesús Enrique

16 – Arias Pérez Daniel Esteban

17 – Tordecilla Warnes Arley Camilo

18 – Contreras Astroza Cristian

19 – Mena Hurtado Jeison

20 – Hernández Hernández Jesús Eduardo

21 – Moreano Candicuz Anderson Steven

22 – Diaz Reyes Leandro

23 – Otavo Tique Wilson Daniel

24 – Baza Tardecilla Cristian Camilo

En su informe el director general del Instituto de Medicina Legal Ariel Emilio Cortés Martínez destaca que continuará trabajando, con ampliación de horario, para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que el Instituto Nacional de Medicina Legal avanza en la identificación de los militares fallecidos en Puerto Leguízamo y subrayó que se realizarán honras fúnebres en diversas ciudades para despedir a los soldados con el honor que se merecen. «La nación entera se une en respeto por nuestros héroes», indicó.

«Todo nuestro acompañamiento a las familias, es un dolor muy profundo que sufre la Patria, pero no están solas. Estamos con ustedes y nos encargaremos de darle el tratamiento debido a estos héroes», enfatizó el ministro de Defensa.

El Instituto Nacional de Medicina Legal avanza en la identificación de los militares fallecidos en Puerto Leguízamo. Conforme avance el proceso, se emitirán boletines oficiales para informar a las familias sobre lo nombres de los uniformados identificados y el número restante por… pic.twitter.com/Me7pnaP9hV — Mindefensa (@mindefensa) March 26, 2026

#ComunicaciónOficial (25-06:30 PM-Marzo-2026 / Comunicado N.° 1) | El Ejército Nacional de #Colombia recibe a nuestros héroes, tras culminar los procesos de identificación de Medicina Legal (@MedLegalColombi): 1. Cabo Tercero Yeferson Fabián Otavo Yaima. ?? 2. Soldado… pic.twitter.com/AgbNlDqGqB — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 25, 2026

#ComunicaciónOficial (25-09:00 PM-Marzo-2026 / Comunicado N.° 2) | El Ejército Nacional de Colombia recibe a doce de nuestros soldados, quienes se suman a los siete previamente identificados por Medicina Legal: 1. Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes.?? 2. Soldado… pic.twitter.com/Ct1OukSLBt — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 26, 2026