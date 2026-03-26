Bogotá hace un llamado para detener la explotación comercial de llamas y alpacas durante Semana Santa

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) lanzó la estrategia “Que la Semana Santa no sea de pasión para los animales” para sensibilizar a la ciudadanía y visitantes sobre la necesidad de respetar la integridad de los animales en esta época de recogimiento. La campaña va dirigida a personas, nacionales o extranjeras, que visitarán los sitios turísticos y religiosos del Distrito durante Semana Mayor, para que no paguen por fotografías con animales exhibidos en espacios públicos, como alpacas, llamas y otros. ¡Denuncia la explotación comercial de animales!

Este es el caso de las llamas y las alpacas, utilizadas con fines comerciales en la Semana Santa en Bogotá. Dadas las condiciones a las que se exponen, su salud puede verse afectada, además de fatigarlas por las amplias jornadas a las que son sometidas.

Estas especies no son originarias de Colombia; son introducidas al país desde Perú, Ecuador y Bolivia, una práctica que afecta su hábitat libre y constituye una forma de maltrato normalizada en algunos territorios.

“En Colombia los animales son reconocidos como seres sintientes razón por la cual existen normativas que protegen contra el maltrato animal”, explicó Antonio Hernández Llamas, director del IPDYPA.

La explotación comercial de llamas y alpacas afecta las cinco necesidades clave para su bienestar: salud, nutrición, comportamiento natural, estado mental y ambiente. Con el agravante que, según informes veterinarios, no deben cargar peso porque afecta seriamente su columna vertebral. Además, alimentarlas incorrectamente puede ser tóxico para su organismo.

Decreto 069 de 2026, una medida para la protección animal en el espacio público Foto: Instituto distrital de Bienestar y Protección Animal (IDPYBA)

Recientemente, el IPDYPA anunció la expedición del Decreto 069 de 2026, mediante el cual se adopta el Plan para un Espacio Público Libre de Explotación Económica de Animales y Maltrato Animal en Bogotá. Este constituye un paso histórico para fortalecer la protección y el bienestar de los animales en el Distrito y el uso adecuado del espacio público.

También es una apuesta integral que busca formalizar a los tenedores de especies explotadas como llamas y alpacas, invitando a estas personas a realizar otro tipo de prácticas económicas.

Denuncia la trata ilegal de fauna y flora silvestre en Semana Santa Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA

De acuerdo con la Ley, quienes trafican ilegalmente con flora y fauna silvestre, pueden enfrentar hasta 11 años de prisión.

Si conoces algún caso de tenencia o tráfico ilegal, estos son los canales de atención que dispone la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) para denunciar: