Jardín Botánico de Bogotá recuperó la jardinera de la Plaza Fundacional de Suba

Foto: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB)

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) lideró la siembra de 900 plantas en la jardinera de la Plaza Fundacional de la localidad de Suba, un ícono del Distrito que cuenta con 476 años de historia y está rodeado por la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la Alcaldía Local de Suba, el colegio Agustiniano y varias casas antiguas que conservan su aspecto colonial.

Entre el 19, 20 y 24 de marzo, 85 metros cuadrados de zona verde donde habitan cinco palmas de cera, cuatro urapanes, un sangregado, un nogal, siete árboles jóvenes y varios monumentos que honran a los muiscas, reverdecieron con la plantación de ocho especies: salvia microphylla, azulina, gazania, bergenia, suelda con suelda, cinta, clavellina y oreja de liebre

A la ingeniera agrónoma Diana Castro, integrante del grupo de jardinería de la Subdirección Técnica Operativa del JBB, le asignaron el cuidado y mantenimiento de 27.000 metros cuadrados de jardines que la entidad tiene a su cargo en Suba, la localidad más poblada de Bogotá. En la jornada se realizaron actividades de mantenimiento integral, como poda, deshierbe, riego, replantes y fertilización.

Suba es la localidad con más área de jardines, coberturas vegetales que, en su mayoría, se han visto muy afectadas por los comportamientos inadecuados de la ciudadanía, como la mala tenencia de las mascotas y la proliferación de toda clase de residuos, dijo Castro.

En el jardín de la Plaza Fundacional de Suba, que está ubicado entre las carreras 90 y 91 y las calles 146c y 147, la ingeniera Diana decidió darles varias oportunidades a las tres especies que fueron escogidas en el inicio del proyecto. Castro quiso mantener los dietes, agapantos y bellas a las once de la jardinera original, creada por el JBB hace más de una década.

La profesional decidió representar el fenómeno óptico y meteorológico en forma de arco multicolor y que aparece en el cielo cuando la luz solar se refracta y dispersa al atravesar las gotas de lluvia: el arcoíris.

El espacio quedó conformado por 10 líneas de salvias, bergenias, suelda con suelda, cintas, gazanias y clavellinas (dos líneas por especie). Estas plantas tienen colores como morado, rosado, verde limón y azul.

Diana participó de la renovación junto a ocho operarios. Dentro de sus acciones realizaron el retiro de todos los dietes que sobrevivieron a las condiciones sociales extremas, además del descapote de la zona.

Varios funcionarios de la Alcaldía Local de Suba también plantaron en la renovada jardinera y se comprometieron a gestionar recursos para hacerle un cerramiento, una medida que disminuirá los impactos sociales.

¡Salió el arcoíris! Foto: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB)

Durante el montaje del nuevo arcoíris floral, Daniel Escobar, antropólogo del equipo social de la Subdirección Técnica Operativa del JBB, socializó el proyecto jardinero con varios residentes, comerciantes y transeúntes.

Varios de ellos plantaron algunas plantas en la nueva jardinera y dijeron que nos iban a ayudar a cuidarla. Por ejemplo, Silverio Pérez, vendedor informal que lleva cinco años en la plaza, va a estar muy pendiente de que los transeúntes no la afecten, explicó Escobar.

Martha Rojas, que hace parte de la Guardia Ancestral Popular Ambiental y lidera la huerta Chasubague, expresó su apoyo a la intervención e invitó a la comunidad a cuidar la jardinera.

Cuentan con todo el apoyo de la comunidad muisca de Suba. Nosotros nos reunimos todos los fines de semana en la plaza y vamos a ayudar a limpiar la zona y sensibilizar a la ciudadanía sobre el cuidado de este hermoso arcoíris, sostuvo.

Estas jornadas hacen parte de las historias del verde urbano que el JBB realiza en todas las localidades de Bogotá. Para la administración distrital estas apuestas impulsan las metas ambientales del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ para brindarle a la ciudadanía espacios sostenibles, aire de calidad y condiciones de bienestar a partir de su relación con la naturaleza.