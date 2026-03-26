    • Bogotá

    Por obras, hay cierre de un carril en la carrera Séptima entre calles 121 y 119

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un frente de obra y trabajadores del IDU.Foto: IDU.

    Para realizar las actividades de construcción de la avenida carrera Séptima desde la calle 99 hasta la calle 127 incluyendo la intersección de la calle 127 y demás obras complementarias en Bogotá se implementarán cierres en la carrera Séptima entre la calle 121 y calle 119 en la localidad de Usaquén. Estos nuevos cierres se inplementarán desde el lunes 30 de marzo de 2026. ¡Revisa los detalles y conoce los desvíos!

    Debido a este proyecto y sus obras, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril en la avenida carrera Séptima entre la calle 121 y calle 119, en sentido norte a sur. Lo anterior, en cumplimiento del Contrato IDU-1739-2023.

    Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán a partir del lunes 30 de marzo de 2026 y finalizarán en siete meses, con horario de cierre las 24 horas del día.

    Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

    Para  facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

    Tránsito de vehículos particulares y transporte público

    Las personas que transitan en sentido norte – sur por la avenida carrera 7, continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados (Mapa 1).

    Cierre en la avenida carrera Séptima entre calles 121 y 119 en Bogotá
    Mapa 1.

    Traslado del paradero de transporte público

    El paradero número 173A01 ubicado en el andén occidental entre la calle 123 y calle 121, será trasladado 100 metros al norte de su ubicación actual (Mapa 2).

    Cierre en la avenida carrera Séptima entre calles 121 y 119 en Bogotá
    Mapa 2.

    Tránsito peatonal y de ciclistas

    Los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no sufrirá ningún tipo de afectación.

    Recomendaciones

    • Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
    • A los conductores, se recomienda transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
    • A los peatones, ciclistas y conductores, se recomienda atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte