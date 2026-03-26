Cortes de luz este viernes 27 de marzo de 2026 en Bogotá

–También en los municipios de Soacha, Chía y Cajicá. (Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 27 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Chía y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Sucre. De la calle 41 a calle 43 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio El Chicó. De la carrera 10 a carrera 20 entre calle 87 a calle 93 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio La Cabrera. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 84 a calle 86 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Ciudad Kennedy Norte. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Estación Central. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 33 a carrera 35 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Puerto Rico. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 47 Sur a calle 49 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Samper. De la calle 32 a calle 34 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 2:00 a. m.

Localidad de Suba

Barrio Estoril. De la calle 110 a calle 111 entre carrera 49 a carrera 51 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Pasadena. De la calle 106 a calle 108 entre carrera 50 a carrera 52 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Estrella. De la carrera 18 a carrera 28 entre calle 25 a calle 29 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 2:00 a. m.

Barrio La Soledad. De la calle 33 a calle 38 entre carrera 20 a carrera 27 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 2:00 a. m.

Barrio Teusaquillo. De la carrera 16 a carrera 24 entre calle 26 a calle 35 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 2:00 a. m.

Localidad de Usme

Barrio El Bosque Sur Oriental Rural I. Vereda Los Soches – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio El Porvenir de Los Soches. Vereda El Porvenir de Los Soches – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio El Uval Rural. Vereda Rincón Grande – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Soacha – Comuna 1, Cundinamarca

Barrio Compartir Sector 3. De la calle 1 Sur a calle 3 Sur entre carrera 14 a carrera 17 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Barrio Compartir Sector 3. De la carrera 13 a carrera 16 entre calle 17 Sur a calle 20 Sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Barrio Zona Industrial El Salitre. De la carrera 3 a carrera 11 entre calle 1 Sur a calle 10 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

De la calle 6 a calle 8 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Vereda Fagua. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Vereda Canelón. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.