Conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá este viernes 27 y sábado 28 de marzo

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por el cubano José Antonio Méndez Padrón, y con la participación del pianista ruso Nikolai Medvedev, asumirá un programa musical que comienza con Adolfo Mejía, pasa por Serguéi Rajmáninov y desemboca en una obra de Brahms.uesta, dirigida por el cubano José Antonio Méndez Padrón, y con la participación del pianista ruso Nikolai Medvedev, asumirá un programa musical que comienza con Adolfo Mejía, pasa por Serguéi Rajmáninov y desemboca en una obra de Brahms.

Viernes 27 de marzo de 2026 – El gran poder de la intimidad

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03. Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026 Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 28 de marzo de 2026 – El gran poder de la intimidad

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03. Hora: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026.

Sábado 28 de marzo de 2026. Entrada libre hasta completar aforo.

José Antonio Méndez Padrón, director de orquesta (Cuba)

José Antonio Méndez Padrón, director de orquesta (Cuba). / Crédito: Kike Barona

Nacido en Matanzas, Cuba, es director titular de la Orquesta del Lyceum de La Habana y director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de las Artes de Cuba. Desde 2012 es nombrado director adjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba.

Graduado del Instituto Superior de Arte de Cuba en Dirección Coral y Dirección de Orquesta en 2011, ha realizado cursos con Jorge Rotter y Peter Gülke en la Universidad Mozarteum de Salzburgo y en las Universidades Carnigie Mellon School of Music de Pittsburgh y Jacobs School of Music de Indiana con Ronald Zollman.

Ha sido director invitado en varias ocasiones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Sazlburg Chamber Soloists, Camerata Salzburg, European Youth Orchestra, Iberacademy Orchestra, Georgetown University Orchestra. Ha colaborado con solistas como Sarah Willis, Kirill Gerstein, Renaud Capuçon, Daniel Ottensamer, Gérard Caussé, Rolando Villazón, Jonathan Kelly, Wenzel Fuchs, Stefan Schweigert y Simone Dinnerstein.

Nikolai Medvedev, piano (Rusia)

Nikolai Medvedev, pianista ruso radicado en Alemania. / Crédito: Archivo del artista

Nacido en 1986, es un pianista ya muy respetado, reconocido por su brillantez técnica y sus emotivas interpretaciones. Su formación musical comenzó en la Escuela Superior de Música Rimski-Kórsakov de Krasnodar. Continuó sus estudios avanzados en la Academia Rusa de Música Gnessin de Moscú, con la tutela de la reconocida profesora Tatiana Zelikman.

Ha sido mentor de numerosos músicos de renombre, como Nikolai Petrov, Dmitry Bashkirov, Emanuel Krasovsky, Alexander Mndoyants, Vladimir Tropp, Jerome Rose, Vladimir Viardo y William Noll. Su excepcional talento le valió becas de la Fundación A. Glazunov (Alemania), la Fundación Nuevos Nombres y la Fundación Rusa de Artes Escénicas.

En 2022, se mudó a Berlín (Alemania). Desde entonces, ha estado activo en la escena concertística alemana, actuando con frecuencia tanto en su país como en el extranjero y participando en iniciativas sociales como el apoyo a los refugiados ucranianos.