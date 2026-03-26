Enel Colombia adelanta acciones para proteger el servicio eléctrico en Bogotá y Cundinamarca durante lluvias

Foto: Enel Colombia

Enel Colombia, con una inversión cercana a 52.216 millones de pesos y de aproximadamente 215.000 intervenciones ejecutadas durante 2025, intensificó las labores de poda y tala de vegetación que interfiere con las redes eléctricas en Bogotá y Cundinamarca, como parte de su estrategia para proteger la continuidad del servicio en medio de la actual ola invernal.

Estas acciones buscan mitigar una de las principales causas de interrupciones del suministro, el contacto entre árboles y la infraestructura eléctrica, un riesgo que aumenta durante temporadas de lluvias intensas, vientos fuertes y deslizamientos de tierra que pueden provocar la caída de ramas o árboles sobre las redes de distribución.

La compañía proyecta ejecutar más de 125.000 podas y talas adicionales durante el primer semestre de 2026, con una inversión estimada de 28.586 millones de pesos, de los cuales $ 18.234 millones se destinarán a Cundinamarca y $ 10.352 millones a Bogotá y Sabana. Estas intervenciones tendrán una mayor participación en municipios del noroccidente de Cundinamarca, zona donde se presenta una mayor interferencia entre árboles y redes eléctricas.

Para realizar estos procesos, Enel Colombia tramita los permisos correspondientes ante las autoridades ambientales y se asegura de no intervenir más del 30 % de la copa de los árboles, manteniendo su estabilidad y vida. Asimismo, establece compensaciones de acuerdo con lo solicitado por la CAR (Corporación Autónoma Regional) y realiza la siembra de cinco árboles por cada tala ejecutada. En zonas rurales, las compensaciones se desarrollan según los lineamientos de las corporaciones autónomas regionales.

Es importante resaltar que, la empresa tiene mapeadas las especies de árboles y vegetación protegida por la legislación local y/o nacional, por lo que realizar actividades de poda o tala en estos casos no es viable. En ese sentido, dentro de su plan de inversión ha fortalecido las redes de baja tensión mediante técnicas como el trenzado del cableado o el recubrimiento aislante de la red, que protege los cables para evitar el contacto directo con ramas y vegetación.

Con estas acciones, Enel Colombia consolida un modelo de mantenimiento preventivo y adaptación climática que fortalece la resiliencia de la red eléctrica frente a eventos meteorológicos extremos.