Desaparecen dos embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria a Cuba desde México
–(Imagen-ayudas de Mexico para Cuba-Cancillería). Dos embarcaciones mexicanas tipo velero han desaparecido de camino a Cuba, a donde navegaban para entregar ayuda humanitaria, informan las autoridades.
La Secretaría de Marina ha comunicado la activación de una operación de búsqueda y rescate. Además, ha revelado que a bordo había 9 tripulantes de diferentes nacionalidades, que zarparon el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba.
Tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo, pero hasta el momento no se tiene comunicación ni confirmación de su llegada.
En cuanto a las operaciones en campo, se ha llevado a cabo el despliegue de unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, que ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.
Además, se mantiene coordinación internacional con Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo. (Información RT).