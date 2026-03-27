Colombia inadmitió a ciudadano extranjero en El Dorado por turismo con fines de explotación sexual

–Un sujeto de nacionalidad estadounidense fue inadmitido por Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de que las autoridades detectaran inconsistencias en la información entregada durante su proceso de ingreso al país, lo que encendió alertas sobre un posible caso de turismo con fines de explotación sexual.

El hecho ocurrió durante el control migratorio de un vuelo de la aerolínea Spirit procedente de Orlando, Florida. Según la información oficial, el extranjero presentó contradicciones que motivaron su traslado a una sala de verificación secundaria, donde se realizó una entrevista más detallada.

Durante este proceso, el ciudadano manifestó que venía “a visitar a su novia que vivía en Medellín, pero había olvidado su número telefónico…”. En la inspección voluntaria de su equipaje, las autoridades encontraron artículos como decenas de preservativos, lubricantes, dilatadores, prendas de vestir femeninas y pastillas para el dolor, entre otros elementos.

Con base en estos hallazgos, sumados a varias visitas anteriores a Medellín, Migración Colombia determinó que existían indicios suficientes para clasificar el caso como turismo con fines de explotación sexual, por lo que se aplicó la medida administrativa de inadmisión, impidiendo su entrada al territorio nacional.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó el fortalecimiento de los controles migratorios. “Estos resultados reflejan el trabajo decidido de nuestros oficiales en todo el país. Estamos fortaleciendo los controles para combatir el turismo con fines de explotación sexual, una problemática que afecta especialmente a ciudades como Medellín. En el Gobierno del Presidente Gustavo Petro no vamos a permitir que Colombia sea utilizada para este tipo de

El Gobierno del Cambio ha identificado las rutas de ingreso utilizadas por personas que buscan entrar al país con este propósito, evidenciando un cambio en los patrones de ingreso hacia Bogotá antes de desplazarse a Medellín. En 2025, cerca de 80 extranjeros fueron inadmitidos en Antioquia por esta causa, mientras que en lo corrido de 2026 ya se han registrado varios casos bajo este mismo comportamiento.

Siguiendo las instrucciones del jefe de Estado, estas acciones han permitido la inadmisión de cerca de 40 extranjeros por posible turismo con fines de explotación sexual, la mayoría en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.