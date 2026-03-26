EE.UU frenó concesión de visas a países latinoamericanos; Colombia el más afectado

–Datos preliminares del Departamento de Estado de EE.UU. revelaron que entre enero y agosto de 2025 el país norteamericano otorgó unas 250.000 visas menos que en el mismo período del año anterior, lo que representa una caída del 11 %. Uno de los países más afectados por esta medida fue Colombia.

Entre los países de la región, Guatemala es el único que vio aumentada la cantidad de visados otorgados a sus ciudadanos, con un crecimiento del 14 %.

En el otro extremo, Colombia fue uno de los más perjudicados, con un descenso del 26 %.

Esta situación se da en medio de las constantes críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, a su par colombiano, Gustavo Petro, a quien incluso le revocaron su visa. «Yo ya no puedo ir [a EE.UU.], porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas», comentó en abril del año pasado el mandatario sudamericano.

Otros países del continente con un alto porcentaje de caída en visados para viajar a EE.UU. fueron Cuba, con un 56 %; Venezuela y Surinam, con una disminución del 41 %, y Paraguay, con un 38 % menos. Mientras, a nivel global destaca Afganistán, con un retroceso interanual del 62 %.

«Una visa es un privilegio, no un derecho. A diferencia de la Administración [Joe] Biden, el presidente Trump no está dispuesto a comprometer la seguridad de los ciudadanos estadounidenses para permitir la migración masiva de extranjeros sin control», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, a The Washington Post.

En los primeros meses del nuevo mandato de Trump, han sido varias las categorías que registraron retrocesos interanuales. La de estudiante, por ejemplo, experimentó el mayor descenso, con 106.000 visados menos, lo que representa una caída superior al 30 %.

Los casos de preferencia familiar tuvieron cerca de 44.000 permisos menos y en los programas de intercambio cultural la caída fue de alrededor de 30.000 casos.

Solamente dos categorías tuvieron entre enero y agosto del año pasado un aumento interanual en cantidad de visas. Se trata de aquellas para residencia de familiares inmediatos, que se incrementaron en poco más de 11.000 casos, y para trabajadores temporales, con unas 4.000 más. (Información RT).