Nuevo decreto sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada expedirá el Gobierno Nacional

–El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno expedirá un nuevo decreto sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, condicionado a la finalización de acuerdos con comunidades negras e indígenas, tras la decisión de un tribunal de justicia que derogó la normativa vigente.

Durante su intervención en la mesa de diálogo intercultural de alto nivel con la comunidad negra en Barranquilla, el jefe de Estado explicó que la anulación del decreto anterior se produjo por la ausencia de consulta previa con comunidades de la región.

“Tenemos (…) que solucionar un problema que un tribunal de justicia nos ha creado, y es que derogó el decreto de la línea negra, exige unas consultas a un pueblo indígena de la sierra y a las comunidades negras de la sierra, que no fueron tenidas en cuenta, no se hizo consulta en ese momento en el gobierno Santos”, afirmó.

El mandatario indicó que su administración ha adelantado reuniones separadas con comunidades indígenas y afrodescendientes para destrabar el proceso, reconociendo la existencia de tensiones territoriales. “Allí hablamos con las comunidades negras e indígenas en dos reuniones diferentes, y con las comunidades negras llegamos a unos acuerdos, digamos a un acuerdo para un proceso, que debe llevar a un acuerdo con las comunidades negras de la zona”, señaló.

En ese contexto, el presidente subrayó que la expedición del nuevo decreto dependerá de la consolidación de consensos entre las partes involucradas. “Hay que llegar a acuerdo firmado para que yo pueda expedir de nuevo el decreto de la Línea Negra, ahora firmado por Petro, no por Santos”, expresó.

El jefe de Estado también hizo referencia a la complejidad del proceso, al señalar que se trata de un conflicto entre comunidades étnicas que debe resolverse mediante el diálogo. “Un conflicto entre etnias (…) se tiene que solucionar de manera pacífica y por tanto el diálogo es fundamental”, sostuvo.

En su intervención, el presidente contextualizó la importancia histórica y cultural del territorio, al recordar la resistencia de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada desde la época de la conquista y su relación con el derecho a la tierra. Según indicó, estos procesos están ligados a la garantía de derechos fundamentales como la autonomía territorial.

Finalmente, el ejecutivo nacional reiteró la urgencia de avanzar en los acuerdos para poder expedir el decreto antes de finalizar su mandato. “Tenemos que firmar antes de irme (…) el decreto de la Línea Negra para las comunidades negras e indígenas”, afirmó.