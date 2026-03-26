Minsalud urge a las personas que planean viajar durante Semana Santa actualizar esquemas de vacunación especialmente contra Fiebre Amarilla y Sarampión

–Un vehemente llamado hizo el Ministerio de Salud a todas las personas que planean viajar durante Semana Santa, los puentes festivos y vacaciones de mitad de año, a verificar y actualizar sus esquemas de vacunación, especialmente frente a la Fiebre Amarilla y Sarampión, dos enfermedades graves e incluso mortales, que continúan circulando en el país y en distintas regiones del continente.

La entidad recuerda la importancia de contar con la vacuna de Fiebre Amarilla para quienes viajan a zonas de riesgo dentro del país -especialmente al departamento del Tolima, entre otros destinos con presencia del mosquito transmisor- deben contar con la vacuna contra la Fiebre Amarilla aplicada al menos 10 días antes del viaje, tiempo necesario para que la protección sea efectiva.

Adicionalmente, si han pasado más de 10 años desde la última dosis, quienes vivan o transiten por los municipios del Tolima con casos confirmados deben recibir una dosis de refuerzo.

Por otra parte, debido al incremento de casos de sarampión en la región, las personas que viajen a Canadá, Estados Unidos o México deben revisar su antecedente vacunal y, de ser necesario, aplicarse una dosis de refuerzo al

menos 15 días antes del viaje.

El Ministerio confirma que el país cuenta con las dosis de vacunas para proteger la vida de la población y continua con la entrega habitual a las entidades territoriales. «La vacunación continúa con normalidad en todo el territorio

nacional, y el Gobierno Nacional mantiene su compromiso de asegurar el suministro oportuno de todos los biológicos del PAI», afirmó el ministro de Salud, Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.

La vacuna contra la Fiebre Amarilla puede salvar la vida

Desde el inicio del brote en 2024 se han confirmado 179 casos de fiebre amarilla, de los cuales 79 personas fallecieron. Los casos presentados durante 2026 se han registrado, en su mayoría, en personas no vacunadas que viajaron desde otros departamentos como Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Bogotá hacia zonas donde eI virus circula activamente.

La vacuna contra la fiebre amarilla está indicada:

-A partir de los 9 meses en todo eI territorio nacional.

-A partir de los 9 meses incluyendo mayores de 60 años en las zonas de alto y muy alto riesgo.

-Dosis de refuerzo si han pasado más de 10 años desde la última dosis en todas las personas que vivan o se desplacen por los municipios de Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco, Ortega, Carmen de Apicalá, Suarez y San Antonio en eI Tolima.

-Personas que recibieron la vacuna durante la gestación deben aplicarse un refuerzo 6 meses después de terminar el embarazo.

La vacuna sigue siendo la medida más efectiva contra eI Sarampión

En lo que va de 2026, Colombia ha confirmado 4 casos importados de sarampión y, a la fecha, no se reportan casos autóctonos. Frente al riesgo de nuevos casos por eI aumento de tránsito hacia países con circulación activa, el

Ministerio hace un llamado a verificar eI antecedente vacunal o aplicar una dosis de refuerzo con al menos 15 días de anterioridad.

La vacuna está indicada en:

-Niños y niñas entre 6 y II meses: deben recibir la «dosis cero» contra sarampión si viajan a países con alto riesgo en particular México, EEUU y Canadá o viven en municipios priorizados, esta dosis no remplaza las dosis del esquema a los 12 y 18 meses.

-Niños y niñas de I a 10 años: deben contar con dos dosis de triple viral,-manteniendo eI esquema definido de vacunación.

-Viajeros a países con alto riesgo de transmisión, en particular-México, EEUU y Canadá que sean mayores de 6 meses sin antecedente-vacunal: una dosis al menos 15 días antes del viaje.

-Talento humano en salud: En Colombia se vacuna a esta población hace más de 10 años, las IPS deben verificar previamente de manera exhaustiva los esquemas de vacunación, especialmente en ciudades con alta afluencia de turistas extranjeros, vacunar en caso de no identificar antecedente vacunal.

-Contactos de casos sospechosos deben recibir una dosis adicional, a través de los bloqueos de vacunación y seguimiento de la ruta de desplazamiento de caso, este proceso se realiza bajo la dirección de la secretaria de salud territorial.

La vacunación continúa con normalidad en todo el territorio nacional. El Ministerio reitera su llamado a la ciudadanía: antes de viajar, revisar el carné, actualizar las vacunas y acudir a los puntos de vacunación habilitados en todo el país.