Más de 27.449 subsidios de vivienda entregados en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital del Hábitat

Bogotá continúa avanzando en su compromiso de garantizar el acceso a vivienda digna y ya supera los 27.449 subsidios de vivienda asignados. El Plan de Vivienda Mi Casa en Bogotá sigue entregando resultados concretos, con un enfoque social que prioriza a las poblaciones que más lo necesitan.

En una nueva jornada de entregas, la capital sigue consolidando resultados del Plan Mi Casa en Bogotá, con 9.775 hogares beneficiados a través de Reactiva Tu Compra, reflejando el avance en el acceso a vivienda digna en la ciudad.

En esta jornada, se entregó ocho viviendas a familias bogotanas, de las cuales seis fueron para mujeres que hoy ven materializado el sueño de tener casa propia. Detrás de cada una hay historias de esfuerzo y resiliencia, y cada entrega se convierte en una oportunidad real para construir estabilidad, bienestar y un mejor futuro.

“Cada vivienda que entregamos es una oportunidad para transformar vidas. Que hoy la mayoría de estas viviendas sean para mujeres nos confirma que vamos por el camino correcto: el de cerrar brechas y construir una ciudad más equitativa y habitable”, expresó la secretaria del Hábitat Vanessa Velasco.

Se entregaron cuatro apartamentos en el conjunto Montecielo, en alianza con Ospinas y Compensar, proyecto ubicado en el Plan Parcial La Palestina, en Bosa Central, donde en esta administración ya se han asignado 169 subsidios; y cuatro apartamentos en el proyecto Parque Estación, desarrollado por la Constructora Parque Estación S.A.S. (Condival), ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde se han asignado 41 subsidios.

El programa Reactiva Tu Compra sigue mostrando resultados contundentes:

9.775 hogares beneficiados en total

1.866 subsidios asignados en 2024

7.669 subsidios asignados en 2025

240 subsidios asignados en lo corrido de 2026

Una ciudad que avanza con enfoque social

La alta participación de mujeres en estas entregas evidencia cómo la política de vivienda en Bogotá se está convirtiendo en una herramienta para fortalecer la autonomía, la seguridad y la calidad de vida de miles de hogares.

El Plan Mi Casa en Bogotá sigue consolidando una ciudad para habitarla con dignidad, donde más familias hacen realidad su proyecto de vida.