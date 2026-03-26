    • Nacional

    Tragedia del Hércules C-130: Se eleva a 37 el número de cuerpos identificados por Medicina Legal

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó este jueves en la tarde que son 37 los cuerpos de las 69 víctimas del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, ocurrido en Puerto Leguizamo, Putumayo, que ya se han identificado plenamente.

    El dipendioso trabajo de reconocimiento de los cuerpos se ha adelantado a marchas forzadas por 12 equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajan de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

    Como resultado de los análisis forenses adelantados hasta el momento, se han logrado identificar las siguientes víctimas:

    1. Villota Guevara Ariel Leonardo
    2. My. Fernández Camargo Jaime Alexander
    3. Otavo Yaima Yeferson Fabian
    4. Moreno Chavez Andrés Javier
    5. Martínez Varón Marco Tulio
    6. Quintero Aquite Juan Ernesto
    7. Blanco Hernández Luis Eduardo
    8. Herrera López Mateo
    9. Noreña Andica Luis Andrés
    10. Solis Torres Jaider Alexis
    11. Pérez Torres Benjamín Esteban
    12. González Herrera Julián David
    13. González Hernández Luis Eduardo
    14. Baza Tordecilla Cristian Camilo
    15. Pinzon Reyes Jhonathan Stid
    16. Rojas Velandia Natalia
    17. Guerra Almeida Rafael Santos
    18. Chiquillo Miranda Jesús Enrique
    19. Arias Pérez Daniel Esteban
    20. Tordecilla Warnes Arley Camilo
    21. Contreras Astroza Cristian Camilo
    22. Mena Hurtado Jeison
    23. campo Tenorio Giovanny
    24. Hernández Hernández Jesús Eduardo
    25. Pérez Ramirez José Alfredo
    26. Moreano Canticus Anderson Steven
    27. Vargas Silva Romer
    28. Arias Pérez Santiago Andrés
    29. Diaz Reyes Leandro
    30. Varón Reyes Hugo Mario
    31. Libreros Tarapuez Jhon Jairo
    32. Obando Rengifo Edier Enrique
    33. Otavo Tique Wilson Daniel
    34. Argel Villadiego Camilo Andrés
    35. Tabaco Franco Carlos Andrés
    36. Mendoza Caicedo José Marco
    37. Cespedes Arias Julián David

    El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte