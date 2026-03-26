Tragedia del Hércules C-130: Se eleva a 37 el número de cuerpos identificados por Medicina Legal
–El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó este jueves en la tarde que son 37 los cuerpos de las 69 víctimas del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, ocurrido en Puerto Leguizamo, Putumayo, que ya se han identificado plenamente.
El dipendioso trabajo de reconocimiento de los cuerpos se ha adelantado a marchas forzadas por 12 equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajan de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares.
Como resultado de los análisis forenses adelantados hasta el momento, se han logrado identificar las siguientes víctimas:
1. Villota Guevara Ariel Leonardo
2. My. Fernández Camargo Jaime Alexander
3. Otavo Yaima Yeferson Fabian
4. Moreno Chavez Andrés Javier
5. Martínez Varón Marco Tulio
6. Quintero Aquite Juan Ernesto
7. Blanco Hernández Luis Eduardo
8. Herrera López Mateo
9. Noreña Andica Luis Andrés
10. Solis Torres Jaider Alexis
11. Pérez Torres Benjamín Esteban
12. González Herrera Julián David
13. González Hernández Luis Eduardo
14. Baza Tordecilla Cristian Camilo
15. Pinzon Reyes Jhonathan Stid
16. Rojas Velandia Natalia
17. Guerra Almeida Rafael Santos
18. Chiquillo Miranda Jesús Enrique
19. Arias Pérez Daniel Esteban
20. Tordecilla Warnes Arley Camilo
21. Contreras Astroza Cristian Camilo
22. Mena Hurtado Jeison
23. campo Tenorio Giovanny
24. Hernández Hernández Jesús Eduardo
25. Pérez Ramirez José Alfredo
26. Moreano Canticus Anderson Steven
27. Vargas Silva Romer
28. Arias Pérez Santiago Andrés
29. Diaz Reyes Leandro
30. Varón Reyes Hugo Mario
31. Libreros Tarapuez Jhon Jairo
32. Obando Rengifo Edier Enrique
33. Otavo Tique Wilson Daniel
34. Argel Villadiego Camilo Andrés
35. Tabaco Franco Carlos Andrés
36. Mendoza Caicedo José Marco
37. Cespedes Arias Julián David
El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares.
Y uno que llega a casa
Ha llegado a Popayán nuestro #HéroePorSiempre, el Soldado Profesional Andrés Moreno Chávez, oriundo de La Sierra, #Cauca, quien regresa a su tierra natal para recibir el homenaje de un pueblo que honra su vida, su servicio y su sacrificio.
Su partida, tras el lamentable… pic.twitter.com/XLSCD5L0Aq
— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 26, 2026