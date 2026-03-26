LATIR Festival llega por primera vez a Bogotá: asista gratis a la Media Torta del 26 al 28 de marzo

Foto: Idartes

Bogotá recibe la primera edición latinoamericana de LATIR Festival, una plataforma de intercambio cultural que nació en Barcelona para conectar escenas artísticas de Latinoamérica y Europa, que se realizará del 26 al 28 de marzo de 2026, a partir de las 11:00 a. m. en la Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá. ¡Entrada gratis!

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te presenta LATIR Festival que durante tres días reunirá artistas nacionales e internacionales como Tamara Flores, Ahyre, Meli Perea, La Mojarra Eléctrica, Tribu Baharú, Indigital y más invitados, en una programación que destaca la diversidad sonora y el diálogo cultural.

Además de los conciertos, LATIR Bogotá desarrollará conversatorios con referentes del sector cultural y musical, abordando temas como la circulación internacional de artistas y el papel de la cultura en la economía contemporánea.

El festival se realizará en tres escenarios de la ciudad: Universidad de Los Andes el 26 de marzo, CEFE Chapinero el 27 de marzo)y el gran cierre en el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá el 28 de marzo a partir de las 11:00 a. m.

LATIR propone pensar Latinoamérica en común, fortaleciendo redes entre artistas, gestores, instituciones y públicos.