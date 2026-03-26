La Perseverancia celebró el Festival de la Chicha y fortaleció su tradición cultural

Foto: Alcaldía Local de Santa Fe.

En Bogotá la tradición de la chicha sigue viva gracias a las comunidades que preservan su historia y saberes ancestrales. Con una asistencia multitudinaria, concluyó la edición 28 del Festival de la Chicha, la Vida y la Dicha, una celebración que exalta la memoria popular, los saberes ancestrales y la identidad local en el tradicional barrio La Perseverancia, en la localidad de Santa Fe. Este espacio reunió a chicheras y chicheros tradicionales, artistas locales y nacionales, organizaciones culturales y visitantes de toda la ciudad.

El festival inició el pasado 14 de marzo con un ritual ancestral en la Laguna de Guatavita, en el marco de la tradicional Ruta del Maíz. Chicheros y chicheras de la localidad, junto al alcalde local Diego Alejandro López, un representante del Cabildo Muisca y cerca de 40 participantes, realizaron una ceremonia de ofrenda al dios Fu para agradecer y pedir por un buen año. Esta práctica, que se remonta a los pueblos muiscas, reconoce la chicha como un elemento central en sus rituales y mantiene viva una tradición ancestral del territorio.

Este evento reconoce especialmente el trabajo de las mujeres chicheras, quienes han transmitido este conocimiento de generación en generación, manteniendo viva la identidad cultural del barrio. En esta edición, además, se realizó por primera vez la entrega de insumos para la elaboración de la chicha, como un apoyo directo a las familias que preservan esta práctica ancestral.

Como preámbulo al festival, la comunidad de La Perseverancia realizó el tradicional recorrido por las calles del barrio al ritmo de la papayera, en un acto simbólico para “quemar el miedo” y dar apertura a las festividades.

“Maravilloso, maravilloso… estoy muy contenta porque este año recuperamos lo que el año pasado se perdió por los aguaceros”, expresó Doña Cristina, participante del festival. Por su parte, Luz Cristina Ortiz destacó el apoyo recibido: “Nos dieron el maíz, la miel, los vasos y los delantales. Estamos muy contentos, es una bendición”.

Julián David Palacios, representante de la tercera generación de la tradicional chicha de Doña Leo, señaló que “el festival es muy importante no solo para la localidad de Santa Fe, sino para toda Bogotá. Es una tradición familiar que viene desde mi abuela, María Leopoldina”.

El Festival de la Chicha no solo es una celebración gastronómica, sino también un espacio de memoria, encuentro comunitario y reconocimiento del patrimonio cultural popular de Bogotá. Desde la Alcaldía Local de Santa Fe se invita a la ciudadanía a conocer la historia del barrio La Perseverancia y a seguir fortaleciendo estas tradiciones que hacen parte de la identidad de la ciudad.