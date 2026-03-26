Golpe al crimen en Bogotá: capturas de 40 personas, decomisadas droga y armas

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá logró en la última semana de marzo de 2026, en diferentes puntos de la capital, la captura de 40 personas: 27 mediante orden judicial y 16 en flagrancia. Fueron, además, incautados 300 kilogramos de estupefacientes, siete armas de fuego, cuatro celulares, 51 autopartes, munición y 41 millones de pesos producto de actividades ilícitas.

En las acciones desarrolladas durante esta semana, la Policía destaca la captura de tres mujeres, quienes serían las presuntas responsables del homicidio de un hombre en medio de una riña en Ciudad Bolívar el pasado 25 de diciembre de 2025. Ese día, fue lesionado en varias oportunidades con arma cortopunzante.

Igualmente, un hombre fue capturado en Engativá mediante orden judicial por concierto para delinquir y tráfico de armas de fuego. Este hombre sería el articulador principal entre el grupo delincuencial ‘Índigos’ e Indumil. Tenía el rol de gestionar contactos directos para facilitar trámites fraudulentos y diseñar rutas para la circulación de armas, municiones y explosivos.

Finalmente, en Los Mártires fue desmantelado un centro de microtráfico. Tras una diligencia de allanamiento y registro, fue capturada una integrante de la estructura criminal de alias ‘Mosco’ en el sector de Cinco Huecos, en el cerro de la ciudad. Se hallaron al interior de una vivienda más de 3.800 dosis de estupefacientes, cuadernos con registros contables y dinero en efectivo.

En este video publicado por la Policía de Bogotá en la red social X encontrará un resumen de los diferentes golpes que se le dieron al crimen en la última semana:

No se vaya sin conocer: ¡Captado en video! Cámaras del C4 de Bogotá permitieron la detención de hombre que se hacía pasar por limpiavidrios: tenía orden de captura

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.