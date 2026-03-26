Convocatoria abierta para operadores del servicio social Centros Integrarte Atención Interna

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) anuncia la apertura del proceso competitivo SDIS-DCT092-003-2026 de conformidad con lo establecido en el Decreto 092 de 2017, invitando a entidades sin ánimo de lucro (ESAL) a presentar sus propuestas para la operación del servicio Centros Integrarte Atención Interna.

¿Qué busca este proceso?

A través de esta convocatoria, la Secretaría invertirá $ 32.686.233.423 para garantizar la atención en 13 unidades operativas, beneficiando a 1.010 personas con discapacidad entre los 18 y 59 años y 11 meses de edad.

Este servicio tiene como objetivo fortalecer habilidades y capacidades que permitan a las personas con discapacidad alcanzar mayores niveles de autonomía, toma de decisiones e inclusión en diferentes entornos.

Fecha límite para postularse:

Las entidades interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 13 de Abril de 2026, 9:00 a. m. a través de la plataforma SECOP II. Los términos del proceso están disponibles en el siguiente enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46636491&isFromPublicArea=True&isModal=False

¿Qué incluye el servicio?

Los Centros Integrarte Atención Interna brindan atención integral a personas con discapacidad que requieren un sistema de apoyo extenso o generalizado, con servicios como:

Atención Integral orientada al desarrollo de competencias emocionales,adaptativas, motoras y ocupacionales y la generación de espacios de inclusión.

Alojamiento 24 horas.

Vestuario.

Alimentación de acuerdo con las orientaciones definidas por la entidad.

Servicio de Transporte para salidas lúdicas, recreativas, pedagógicas, movilización a espacios de inclusión, citas médicas entre otras.

Adjudicación del proceso:

Se estima que la adjudicación de la operación de los 13 centros se realice en la segunda semana de mayo de 2026, tras el cumplimiento de todas las fases del proceso.

Con este esfuerzo, la Secretaría de Integración Social reafirma su compromiso con la inclusión, bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad en Bogotá.

Para más información y postulaciones, consulte SECOP II en https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46636491&isFromPublicArea=True&isModal=False