Más de dos toneladas de cocaína incautó la Armada de Colombia en aguas del Pacífico sur

–La Armada Nacional informó que en una operación realizada por unidades de guardacostas lograron interceptar en aguas del Pacífico sur una embarcación tipo go fast con 3 motores que transportaba más de dos toneladas de cocaína con destino a Centroamérica en vía hacia Estados Unidos.

Durante los actos urgentes, la prueba preliminar arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, se capturó a los tres tripulantes y se identificaron 76 costales con un total de 2.280 paquetes, evidenciando una operación criminal de gran escala, destacó el ministro de Defensaa, Pedro Arnulfo Sánchez.

«La incautación de 2.280 kg netos de cocaína representa un golpe directo a las economías ilícitas que financian violencia, corrupción y redes criminales que afectan la seguridad regional», subrayó.

Durante el procedimiento fueron capturados tres tripulantes —uno de nacionalidad colombiana y dos ecuatorianos—, así como la motonave, que contaba con tres motores fuera de borda.

Este resultado representa un golpe significativo a las redes del narcotráfico transnacional, al impedir el ingreso de más de 23 millones de dólares y evitar la comercialización de aproximadamente 5,7 millones de dosis en mercados ilícitos internacionales, señaló.