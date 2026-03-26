‘El presupuesto general de la nación no puede ser un borrador hecho a la carrera por técnicos’: presidente Petro

–En el Presupuesto General de la Nación (PGN) “está el amor, el amor familiar y nacional, entonces en el presupuesto tienen que quedar los grandes proyectos”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

Durante su intervención en el evento ‘Mesa de diálogo intercultural y atención institucional de alto nivel con la Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera del Caribe’, el jefe de Estado destacó la importancia de construir el presupuesto nacional como una herramienta coherente con el proyecto de país y con participación ciudadana.

“No puede ser un borrador hecho a la carrera por técnicos, no el último presupuesto, porque tiene que ser lo que el proyecto político del Plan de Desarrollo, Gobierno del Cambio, establece hasta su final, que es el año 2027, no es el 2026”, precisó.

El Presidente @PetroGustavo destacó la importancia de construir el presupuesto nacional como una herramienta coherente con el proyecto de país y con participación ciudadana. “El presupuesto no puede ser un borrador hecho por técnicos a la carrera”, afirmó, al señalar que debe… pic.twitter.com/caqVnUbJa8 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) March 26, 2026

El mandatario hizo esa recomendación al ministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de articular los grandes proyectos que deben ir en ese documento que marca la hoja de ruta fiscal para el próximo gobierno, que será elegido en mayo o junio (segunda vuelta).

De hecho, explicó el presidente Petro, por Constitución en su último año de mandato todavía puede presentar el PGN para el año entrante, y el nuevo Congreso, elegido el pasado 8 de marzo y que asumirá el 20 de julio entrante, puede modificarlo cuando empiece su tránsito legislativo antes del 30 de agosto porque ya tiene la competencia.

Esta reunión, agregó, “puede servir de consulta general, ciudadana, para determinar los criterios de inversión en proyectos en todo el país, así que les sugeriría que me entregaran ese informe, hay que moverse rápido, y el de la Línea Negra (consulta previa con las comunidades afro e indígenas), porque tenemos que firmar el decreto antes de irme”.

El jefe de Estado reconoció que hay limitación de recursos porque “la capa más rica de la sociedad colombiana se niega, y usa sus instrumentos de poder, para no permitir pagar más impuestos. Parte de eso tiene que ver con la tragedia de hace dos días (el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo), y con la inmensa desigualdad social que existe en Colombia”.

Según dijo, la falta de presupuesto también es una falta de prioridades que no han cobijado a las poblaciones excluidas de Colombia, porque la sociedad “ha sido racista, con cierta reticencia a solucionar problemas de la población más pobre, de la juventud más pobre, total que el indicador fundamental nos ha llevado a que seamos una de las sociedades más desiguales de todos los países de la tierra, y de ahí se originan nuevos problemas”, concluyó.