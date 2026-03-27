Alta congestión en avenida Boyacá y en calle 26: movilidad en Bogotá y rutas TransMilenio hoy viernes 27 de marzo

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la tarde de hoy viernes 27 de marzo de 2026, se registra alta congestión por camiones varados en la calle 26 con avenida NQS y en la avenida Ciudad de Cali con avenida Las Américas. Además, hay accidentes de tránsito en la avenida Boyacá con calle 55 y en la en la calle 94 con carrera 15. Esta situaciones pueden generar afectación en la operación de rutas TransMiZonal de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy viernes 27 de marzo de 2026

Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida Boyacá con calle 55

Corte 9:06 a. m.

Actualización: Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la avenida Boyacá con calle 55, sentido sur a norte.

Corte 8:34 a. m.

Siniestro entre vehículo escolar y motociclista, en la localidad de Engativá, en la avenida Boyacá con calle 55, sentido sur a norte. Unidad de Tránsito asignada y ambulancia en el punto.

Alta congestión por un camión varado en la calle 26 con avenida NQS

Corte 8:55 a. m.

Actualización: El camión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la avenida El Dorado o calle 26 con avenida NQS, sentido occidente a oriente.

Corte 8:23 a. m.

Camión varado e la localidad de Teusaquillo, en la avenida El Dorado o calle 26 con avenida NQS, sentido occidente a oriente. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

Alta congestión por un camión varado en la avenida Ciudad de Cali con avenida Las Américas

Corte 8:31 a.m.

Actualización: ?? El camión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la avenida Cali con avenida Las Américas, en sentido sur a norte.

Corte 7:45 a. m.

Actualización: Grúa realiza maniobras para retirar el camión en la avenida Ciudad de Cali con avenida Las Américas, en sentido sur a norte. Grupo Guía en el punto.

Corte 6:19 a. m.

Camión varado en la localidad de Kennedy, en la avenida Ciudad Cali con avenida Las Américas, en sentido sur a norte. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

Alta congestión por accidente de tránsito en la calle 94 con carrera 15

Corte 6:08 a. m.

Actualización: Finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad en la calle 94 con carrera 15.

Corte 5:37 a. m.

Siniestro vial con fatalidad en la calle 94 con carrera 15, entre dos automóviles.

Rutas alternas:

?Calle 94 al occidente: carrera 13 y calle 95.

?Carrera 15 al norte: calle 85 y carrera Séptima.

Continúa el cierre vial en la carrera 15 y calle 94, debido a siniestro vial con fatalidad. Tránsito gestiona el tráfico en la zona. Grúa realiza maniobras para retirar los vehículos.

Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida Ciudad de Cali con calle 130B Bis

Durante la mañana se registró accidente de tránsito en la avenida Ciudad de Cali con calle 130B Bis.

Corte 8:19 a. m.

Actualización: Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la avenida Ciudad de Cali con calle 130B Bis, en sentido sur a norte.

Corte 7:19 a. m.

Actualización: Los vehículos son orillados en un carril de la calzada de la avenida Cali con calle 130B Bis, en sentido sur a norte. ???Grupo Guía, ambulancia y Tránsito en el punto

Corte 6:00 a. m.

Siniestro entre taxi y motociclista, en la localidad de Suba, en la avenida Cali con calle 130B bis, en sentido sur a norte. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas.