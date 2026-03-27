Este 27 de marzo, ‘Vacaciones del Patas’ se toma la Terminal de Transportes del Salitre para proteger animales de compañía

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizará una jornada de sensibilización en la Plazoleta de la Terminal de Transporte del Salitre, con el propósito de promover la tenencia responsable de animales de compañía en épocas de alta movilidad.

El evento contará con la de presencia Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA y presentará recomendaciones para viajeros, empresas transportadoras y comunidad en general.

Esta actividad hace parte de la estrategia «Vacaciones de Patas», la cual busca evitar los casos de abandono de perros, gatos y otras mascotas durante la época de vacaciones.

Que la Semana Santa no sea de pasión para los animales

Recuerda que, si vas a viajar en la Semana Mayor, los animales de compañía tienen derechos a alimentación, refugio y trato digno. Para conocer más sobre las iniciativas del IDPYBA en esta época, participa en esta jornada.