EE.UU. no descarta presentar nuevos cargos contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos

–La Justicia estadounidense no descarta imputarle nuevos cargos al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios que figuran como coacusados en el caso por narcotráfico que se le sigue en Nueva York, dijo este viernes la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi.

«Mientras el caso esté pendiente, no puedo decir mucho al respecto. Lo que sí puedo decir, por supuesto, es que [Maduro] está acusado de narcoterrorismo y su esposa [Cilia Flores] es igual de mala, si no peor. […]. Son horribles. Creo que deberían ser condenados por muchos delitos relacionados con drogas y armas. Y puedo decir que Nueva York no es la única jurisdicción que estamos considerando», declaró la alta funcionaria en una entrevista con Fox News.

En esa línea, luego de que le preguntaran si otros funcionarios venezolanos podrían ser imputados por el mismo caso, respondió: «No puedo hablar de eso. Pero sí, tenemos muchos coconspiradores no acusados, no solo en Nueva York, sino que también estamos investigando en otras jurisdicciones». Bondi no lo precisó, pero en 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. impuso millonarias recompensas al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y al exministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, adelantó que le pediría a Bondi que al mandatario venezolano, al que calificó de «un hombre muy peligroso», se le imputaran nuevos cargos.

Esa misma jornada se desarrolló la segunda audiencia de Maduro y Flores, centrada en las condiciones para cancelar los honorarios de sus abogados, puesto que el Tesoro estadounidense impide que el Estado venezolano, que está obligado por ley a costear su defensa, pueda hacerlo. En enero pasado, los dos se declararon no culpables de los delitos que les endilgan y Maduro se definió como un «prisionero de guerra» de EE.UU., porque fue secuestrado en Caracas, al interior de su vivienda. (Información RT).