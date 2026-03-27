Se aprobó Conpes por $13 billones para modernizar las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía

–El Gobierno Nacional aprobó un documento Conpes por $13 billones para mejorar las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía, renovar equipos, comprar aviones, antidrones y modernizar, en general, las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía. El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que “esto fue posible gracias a la decisión del presidente de la República, pero también al trabajo coordinado y liderado de la Dirección Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Defensa Nacional”.

“Proteger la vida, los derechos, las libertades y el medio ambiente es un deber constitucional, pero si no se dan las herramientas es imposible hacerlo. En este Gobierno y en la historia que yo conozco es donde más se ha invertido”, reiteró.

Anotó además que “se tomó una decisión trascendental de asignar 16,8 billones de pesos para adquirir una capacidad de superioridad aérea que protegerá al pueblo colombiano durante los próximos 40 o 50 años. Es una decisión de Estado, no es una decisión para un gobierno. También se aprobó un billón de pesos para el 2026 con el fin de apalancar este nuevo Conpes de 13 billones de pesos”.

“Otro elemento fundamental son los 2.8 billones de pesos para el Proyecto Escudo Antidrones, pero las armas sin voluntad es imposible emplearlas”, dijo al comentar que “la moral combativa se ha elevado enormemente gracias a la decisión de asignar el salario mínimo vital a quien preste el servicio militar obligatorio. Son 100 mil colombianos quienes prestan ese servicio militar obligatorio y cuando uno los escucha dicen ya me queda al menos 150 mil pesos para mí porque el resto se lo mando a mi familia”.

Esta decisión ha permitido que “casi 100 mil familias han salido prácticamente la línea de pobreza”.

Adicionalmente manifestó que en este Gobierno se recuperó el pie de la Fuerza Pública y sustentó que “entre el 2014 y 2018 hubo una reducción del 4%; entre el 2018 y el 2022 hubo una reducción del pie de Fuerza Pública del 11%, y en este periodo de gobierno se ha incrementado en un 7%”.

Con base en lo anterior, concluyó: “No hay nada más valioso que invertir en seguridad para proteger la vida”.

El Conpes

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con este Conpes, el Ejército Nacional recibiría el 44,9 % de los recursos (5,8 billones de pesos); la Armada Nacional, el 26,5 % (3,4 billones); la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el 10,2 % (1,3 billones); y la Policía Nacional, el 18,3 % (2,3 billones), esta última incluida dentro del paquete total de inversión.

La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, señaló que “este Conpes permite organizar y priorizar inversiones estratégicas para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, proteger la vida de quienes defienden el país y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente”.

Orientación de la inversión

El documento contempla inversiones estratégicas orientadas a modernizar capacidades clave del sector defensa, entre ellas:

• Sistemas de defensa antidrones

• Aeronaves para transporte y operaciones estratégicas

• Embarcaciones y vehículos operativos

• Equipos de inteligencia y tecnología para la seguridad

Esta inversión permitirá fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar amenazas como el narcotráfico, los grupos armados organizados y otras dinámicas de criminalidad que afectan la seguridad en diferentes regiones del país.