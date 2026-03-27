SuperCADE móvil llega a Rafael Uribe Uribe con trámites y servicios en una jornada dedicada a mujeres este 27 de marzo

Foto: Portal Bogotá.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá realizará una nueva edición de ‘Feria A Tu Servicio’, este viernes 27 de marzo de 2026, en el parque Marco Fidel Suárez de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Más de 50 entidades distritales, nacionales y privadas que estarán presentes para ofrecer trámites, servicios y orientación gratuita para la ciudadanía. ¡Asiste gratis!

En esta ocasión, la jornada tendrá un enfoque especial en las mujeres, con servicios y espacios pensados para acompañar y orientar a niñas, jóvenes, madres cabeza de hogar, lideresas sociales, emprendedoras, estudiantes, mujeres trans, personas mayores, entre otras.

Durante la jornada, la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) liderará una ruta de atención integral, con servicios de la Manzanas del Cuidado, donde las cuidadoras podrán acceder a espacios de descanso, orientación y formación. Además, se brindará asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial para la prevención de violencias, así como orientación para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

Así mismo, durante la jornada se desarrollará ‘De y para mujeres’, un espacio dentro de la programación de la feria para compartir experiencias, escuchar las voces del territorio y reconocer el papel de las mujeres en la construcción de comunidad.

Además de la oferta dirigida a mujeres, la ‘Feria A Tu Servicio’ contará con una amplia oferta para toda la ciudadanía:

Salud: jornadas de vacunación, tamizajes del modelo MAS Bienestar Mujer, pruebas rápidas de salud y orientación en actividad física.

Cuidado y bienestar: orientación sobre el Sisbén, asesoría sobre servicios públicos, información sobre el impuesto predial y asesoría pensional con Colpensiones.

Cuidado y protección animal: atención veterinaria gratuita para animales de compañía.

Educación y empleo: información sobre asignación de cupos con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), becas y oportunidades con la Agencia Atenea, cursos y formación con el SENA y rutas de empleabilidad.

Primera infancia y niñez: acceso a información sobre jardines infantiles, oferta de centros de juventud y apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La ‘Feria A Tu Servicio’ o el SuperCADE móvil de la Red CADE de la Alcaldía Mayor de Bogotá busca acercar la oferta institucional a las localidades de la ciudad facilitando que resuelva sus trámites cerca de casa y ahorre tiempo y dinero.

Desde su creación, estas jornadas han permitido más de 130.000 atenciones a la ciudadanía, generando ahorros superiores a los 1.500 millones de pesos para los hogares bogotanos.

La invitación es para que las familias de Rafael Uribe Uribe y localidades cercanas participen en esta jornada, conozcan la oferta institucional, accedan a servicios del Distrito y disfrute de un espacio de bienestar y en comunidad.

La Alcaldía Mayor de Bogotá reafirma así su compromiso de llevar los servicios del Distrito a los territorios, facilitando el acceso a la oferta institucional y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía.

Detalles de la jornada