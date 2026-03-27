FIAV 2026: Bogotá estrena tres grandes producciones para públicos infantiles, juveniles y familiares desde este 27 de marzo

Foto: Secretaría de Cultura.

Bogotá se prepara para recibir la segunda edición del FIAV Bogotá – Festival Internacional de Artes Vivas, que se realizará durante la Semana Santa del 2026, del 27 de marzo al 5 de abril 2026 que llega con de tres grandes estrenos distritales concebidos para escenarios de gran formato y pensados para públicos infantiles, juveniles y familiares. Las entradas para los espectáculos ya están disponibles en Tuboleta.com.

Dichas producciones son: : Pedro y el lobo: ¿quién dijo miedo?, Las Cuatro Estaciones: anatomía de un vínculo y Arquitectura de un vacío – Soundpaintinghacen y hacen parte de una programación que reúne más de 100 espectáculos nacionales e internacionales y reflejan el compromiso del Distrito con la producción, circulación y acceso a las artes escénicas.

Conoce detalles de estos tres nuevos espectáculos que podrás disfrutar del 27 de marzo al 5 de abril:

Pedro y el lobo: ¿quién dijo miedo? reimagina el clásico de Serguéi Prokófiev en una experiencia escénica que integra música en vivo, narración, danza, títeres y artes visuales, con la participación de la Orquesta Juvenil Filarmónica de Bogotá y la narración especial de Juan Pablo Raba.

Las cuatro estaciones: Anatomía de un vínculo reúne, por primera vez en Colombia, las versiones de Antonio Vivaldi, Ástor Piazzolla y Max Richter en un mismo espectáculo que dialoga entre la música, la danza y una propuesta visual de gran formato.

Arquitectura de un vacío – Soundpainting propone una experiencia interdisciplinar e irrepetible que integra música, danza, teatro y mapping, guiada en tiempo real por el lenguaje del soundpainting y protagonizada por más de 30 artistas en escena.

Estos estrenos se presentarán en escenarios emblemáticos de la ciudad como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, consolidando a Bogotá como una capital de grandes eventos y una vitrina del talento local de las artes vivas.

Además de estos grandes montajes, la programación distrital del FIAV Bogotá 2026 estará conformada por más de 40 obras locales, la mayoría seleccionadas mediante Invitación Cultural, resultado de un proceso que recibió 191 propuestas de artistas, agrupaciones y organizaciones de las artes vivas de la ciudad.

Estas obras se integran a la programación oficial del festival como una muestra de la diversidad, solidez y vitalidad del ecosistema escénico bogotano, con propuestas que abarcan teatro, danza, circo, títeres, performance y narración oral, y que se presentarán en espacios convencionales y no convencionales de Bogotá.

Con estas tres grandes obras, la Alcaldía Mayor de Bogotá reafirma su compromiso con el talento bogotano, impulsando la creación escénica local y proyectándola en diálogo con una programación internacional proveniente de los cinco continentes en el FIAV Bogotá.