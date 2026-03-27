Por conexión de redes de acueducto y alcantarillado hay cierre en la avenida Bosa entre carreras 77I y 77L

Foto: IDU.

Por obras de redes de acueducto y alcantarillado hay nuevos cierres viales en la avenida Bosa entre carrera 77I y carrera 77L, al suroccidente de Bogotá. Estos cierres iniciaron el martes 24 de marzo de 2026 y se prolongarán por seis meses. ¡Revisa los detalles y conoce los desvíos!

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el cierre de dos carriles en sentido occidente a oriente de la avenida Bosa entre carrera 77I y carrera 77L, en el marco del contrato IDU-1013-2022.

Estas actividades, que iniciaron a las 10:00 p. m. del 24 de marzo de 2026, se realizarán por un tiempo aproximado de seis meses, durante las 24 horas del día.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar movilidad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que se describe a continuación:

Tránsito de vehículos particulares y transporte público

Las personas que circulan por la avenida Bosa en sentido occidente – oriente continuarán el recorrido por los dos carriles restantes que estarán habilitados sobre el corredor, según la etapa de intervención (Mapa 1).

Mapa 1.

Manejo de paraderos

Los paraderos de transporte público ubicados en la calzada sur de la avenida Bosa afectados por zona de obra, tendrán modificaciones en su localización así:

El paradero 013A09 ubicado sobre el andén costado sur de la avenida Bosa entre carrera 77 K y carrera 77K Bis se traslada 210 metros al occidente de su ubicación actual. (Mapa 2).

Mapa 2.

Manejo peatonal y ciclistas

Para el tránsito de peatones que utilizan el andén costado sur se garantizará su continuidad para el tránsito.

La ciclorruta existente en el separador central continúa su recorrido actual para que los ciclistas puedan realizar su recorrido habitual.