Fuerza Pública le pisa los talones a «Mordisco»; seis integrantes de su anillo de seguridad fueron abatidos en Vaupés y la operación sigue sin tregua

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, reportó que la Fuerza Pública ejecutó una acción contundente contra una estructura criminal perteneciente al anillo de seguridad de alias ‘Iván Mordisco’ en el corregimiento de Pacoa, en el departamento de Vaupés, en el marco del Plan Ayacucho Plus.

La operación conjunta y coordinada del Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aerea y la Policia deja como resultado parcial la neutralización de seis integrantes de esta organización ilegal, debilitando su capacidad delictiva contra la población civil en el territorio, añadió el jefe de la cartera de Defensa en su cuenta en X.

Asimismo, informó que se incautó armamento de guerra, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos, material de comunicaciones y otros elementos asociados a esta estructura criminal, incluyendo manuales, insignias y componentes para el uso de drones.

«La operación continúa. Las tropas se mantienen en el área», advirtió el ministro, quien destacó que esta acción hace parte de la campaña para neutralizar a este cabecilla de uno de los carteles de narcotráfico y terrorismo más peligrosos que delinquen en Colombia».

Señaló igualmente que el objetivo de la campaña es que el Estado neutralice a alias ‘Mordisco’, por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. La mejor opción es su desmovilización, al igual que la de quienes aún permanecen en estas estructuras ilegales», puntualizó Sánchez.

El Comandante General de las Fuerzas Militares, General Hugo Alejandro López Barreto, también resaltó el resultado inicial de la operación contra alias Iván Mordisco y notificó que la ofensiva continúa en el suroriente del país.

Subrayó que en el departamento del Vaupés, las Fuerzas Militares de manera conjunta y coordinada, adelantan una operación de interdicción ataque aire – tierra – asalto directo – combate, contra integrantes del bloque Amazonas de las disidencias de las Farc.

«Esta operación deja hasta el momento seis muertos en desarrollo de operaciones militares. Así mismo, fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país», puntualizó.

«Continúamos en el desarrollo de la operación…», concluyó.