Caen importantes fichas del clan del golfo y conquistadores de la Sierra

–En operativos separados, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional capturaron a cinco peligrosos cabecillas de las bandas criminales. Se trata de los alias Bigotes, Libardo, Sebas, el escritor y Mayimbú que delinquían en Antioquia, Sucre, y Magdalena.

Alias ‘Bigotes’ es señalado dinamizador de ingresos ilícitos del ‘clan del golfo’ en Antioquia. Fue capturado en el municipio de Cáceres, junto con otras dos personas. Este sujeto tenía un rol clave en la financiación del grupo mediante acciones de narcotráfico, extorsión y explotación ilícita de yacimientos mineros.

Según el reporte miliar, este resultado impacta la seguridad en Antioquia, Chocó, Sucre y Córdoba, al reducir la presión sobre la población civil y limitar riesgos como desplazamientos, amenazas y atentados.

¡????????? ????? ‘???????’, ??????? ?????????? ??? ‘???? ??? ?????’ ?? ?????????: ????? ? ??? ????????, ?????????? ? ????? ????????! Hemos capturado a alias ‘Bigotes’,… pic.twitter.com/3OW5SYqTEP — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 25, 2026

De otro lado, la Fuerza Pública capturó a alias ‘Libardo’, alias ‘Sebas’ y alias ‘el escritor’, fueron capturados por delitos relacionados con el envío de estupefacientes a Centroamérica y Norteamérica. Libardo es antiguo socio del círculo de alias ‘Otoniel’, el creador del clan del golfo.

Los detenidos, requeridos por una corte del sur de la Florida, son señalados de enviar clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana mediante veleros deportivos y contenedores marítimos, con cargamentos de entre 200 y 700 kilogramos por envío. Generaban rentas ilícitas superiores a los 23 millones de dólares anuales.

Autoridades desarticularon red logística del narcotráfico con nexos con el ELN y el Clan del Golfo. Alias ‘Libardo’, señalado cabecilla y antiguo socio del círculo de ‘Otoniel’, alias ‘Sebas’ y alias ‘El Escritor’, fueron capturados por delitos relacionados con el envío de… pic.twitter.com/Jadq8ZHxgN — Mindefensa (@mindefensa) March 26, 2026

Por otra parte, cayó en poder de las autoridades alias ‘Mayimbú’ o ‘Manuel’, presunto cabecilla de zona de la banda autodenominada conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena.

La operación, realizada en el municipio de San Martín, Cesar, liderada por el Gaula Militar y la Policia, permitió la captura del criminal, quien era el responsable de dinamizar economías ilícitas a través de extorsiones, homicidios selectivos y desplazamientos forzados.