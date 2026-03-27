Trump aplaza por tercera vez su ultimátum a Irán

–El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el aplazamiento hasta el 6 de abril su amenaza de destruir la infraestructura eléctrica de Irán si no abre el estrecho de Ormuz. La decisión de volver a postergar la amenaza de destruir la infraestructura eléctrica iraní, explicó, fue a petición de Teherán, e indicó que las negociaciones iban «muy bien».

«De acuerdo con la petición del Gobierno iraní (…) esta declaración sirve para anunciar que suspendo el periodo de destrucción de Plantas de Energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 pm [00:00 GTM del martes 7]», dijo Trump en su plataforma Truth Social. «Las conversaciones continúan y, pese a las declaraciones erróneas de los Medios de Noticias Falsas y de otros, van muy bien», añadió.

El sábado, el presidente había dado primero 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir las centrales eléctricas del país. El lunes, en un inesperado giro, anunció que ambos países habían iniciado negociaciones «muy buenas y fructíferas», por lo que concedió un nuevo plazo, de cinco días, que vencía este viernes.

Este mismo jueves, Trump fue preguntado por la prensa si planeaba extender de nuevo su ultimátum y respondió que eso dependería de lo que le aconsejaran sus negociadores: el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner. «Aún no lo sé. No lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no», había dicho.

Según el presidente estadounidense, Irán está «suplicando llegar a un acuerdo» y habría dejado pasar a una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, dice que las palabras y el comportamiento de Estados Unidos son «una señal de contradicción», pues a la vez que solicita negociar, sigue la agresión y envía más fuerzas a la región. (Información DW).