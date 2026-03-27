Petro se reunió en la Casa de Nariño con el streamer Westcol e hizo llamado a los jóvenes

–Con más de un millón de personas que se conectaron a las redes de la Presidencia de la República y los canales del streamer y creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, el mandatario envió mensajes a los jóvenes del país, principalmente, invitándolos a que tomen el camino de la educación.

? Estoy en vivo en entrevista con @WestCOL. Conéctate y comparte este stream. https://t.co/AxbEdXjskf — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 27, 2026

En su diálogo en la Casa de Nariño con Westcol, que se prolongó por más de una hora, el presidente Gustavo Petro enfatizó que el “camino fácil” para la juventud no es optar por la violencia, sino que “el verdadero camino fácil es la educación”.

Por esta razón, comentó que su Gobierno ha focalizado esfuerzos para que haya en el país mayor acceso a la educación gratuita, especialmente la superior, para que los jóvenes puedan acceder y estudiar carreras que antes eran inalcanzables como la medicina.

#Actualidad I “Se necesitan nueve generaciones para que una persona pobre salga de la pobreza. Es como si fuera una forma de esclavitud, una marca. El cambio consiste en acelerar ese proceso: entregar a las personas de bajos recursos las herramientas para salir adelante, como la… pic.twitter.com/dQLDttZhgr — Radio Nacional CO (@RadNalCo) March 27, 2026

En su diálogo con Westcol, el presidente Gustavo Petro destacó la importancia de haber sabido mantener una relación estable con Estados Unidos, ya que, de esa forma, contribuyó a que Colombia dejara de ser objetivo de eventuales ataques.

«Yo creo que lo que conseguí realmente fue sacar a Colombia del mapa donde tiran misiles», afirmó.

En un recorrido por la residencia presidencial, el mandatario llevó al joven a una pequeña mesa, en la que —afirmó— dialogó con importantes visitantes, entre quienes destacó a los mandatarios de Brasil y Uruguay, Luiz Inácio Lula Da Silva y Yamandú Orsi, respectivamente, y al expresidente chileno, Gabriel Boric.

«¿Y a quién le gustaría tener sentado?», preguntó el ‘influencer’ al primer mandatario. La respuesta fue a Donald Trump, ya que —subrayó— tras los contactos que mantuvo con él logró reducir el riesgo de que Colombia fuera considerada territorio para eventuales ataques.

«Encima de cómo estamos, que nos fueran cayendo misiles, no estaría nada bueno, pero creo que hice ese esquite. Empezaron a caer donde el vecino y en el mar nuestro», agregó.

Cuestionado sobre la conveniencia de mantener buenas relaciones con Washington, respondió que él considera importante «dialogar con todas las civilizaciones del mundo», ya que —argumentó— la posición geográfica de Colombia, en el «corazón del mundo», representa la distancia más corta hacia cualquier continente.»Muchas cosas que pasan aquí palpitan en el mundo», afirmó.

También habló de cuál es el verdadero cambio del país y dijo que, principalmente, es buscar que los colombianos salgan de la pobreza y eso se logra con “más tierra para los campesinos, mayor educación para niños, adolescentes y jóvenes, y acceso al crédito”, debido a que –según estadísticas– “se necesitan nueve generaciones para que un joven salga de la pobreza”.

Con respecto a la forma de cómo enfrentar la delincuencia, el mandatario anotó que “la mejor política de seguridad es el amor en la niñez y la protección en la juventud”.

Finalmente, en una esporádica encuesta que hizo Westcol –entre los espectadores conectados a la transmisión en vivo– preguntando si el presidente Petro le había cumplido a la juventud, por unanimidad los jóvenes respondieron: ‘Sí’.