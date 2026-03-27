Medicina Legal completa la identificación de 54 víctimas de la tragedia del Hércules C-130; faltan 15
–El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que culminó el abordaje de los 69 cuerpos recuperados del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea ocurrido en Puerto Leguizamo, Putumayo, de los cuales se lograron identificar 54 y 15 se encuentran en proceso genético para toma de muestras con los familiares.
El Instituto subrayó que espera terminar en el lapso de 48 a 72 horas el proceso de recolección y estudio de muestras de los 15 cuerpos pendientes por identificar, garantizando el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares.
Además expresó su agradecimiento a las autoridades y entidades que acompañaron este proceso; a los equipos forenses y servidores del Instituto que con el ejercicio de sus funciones evidenciaron el compromiso del Instituto con el país en el cumplimiento de nuestra misión.
Como resultado de los análisis forenses adelantados, las víctimas identificadas son:
1. Villota Guevara Ariel Leonardo
2. Fernández Camargo Jaime Alexander
3. Otavo Yaima Yeferson Fabian
4. Moreno Chavez Andrés Javier
5. Morales Rumbo Jorge Luis
6. Martínez Varón Marco Tulio
7. Quintero Aquite Juan Ernesto
8. Blanco Hernández Luis Eduardo
9. Herrera López Mateo
10. Noreña Andica Luis Andrés
11. Solis Torres Jaider Alexis
12. Pérez Torres Benjamín Esteban
13. González Herrera Julián David
14. González Hernández Luis Eduardo
15. Baza Tordecilla Cristian Camilo
16. Pinzon Reyes Jhonathan Stid
17. Rojas Velandia Natalia
18. Guerra Almeida Rafael Santos
19. Chiquillo Miranda Jesús Enrique
20. Arias Pérez Daniel Esteban
21. Tordecilla Warnes Arley Camilo
22. Contreras Astroza Cristian Camilo
23. Mena Hurtado Jeison
24. Narvaez Vargas Jesús Antonio
25. Ramírez Mejia Alejandro José
26. Ocampo Tenorio Giovanny
27. Hernández Hernández Jesús Eduardo
28. Pérez Ramírez José Alfredo
29. Moreano Canticus Anderson Steven
30. Amador Pinilla Juan Pablo
31. Vargas Silva Romer
32. Arias Pérez Santiago Andrés
33. Montánchez Arnulfo Gildardo
34. Diaz Reyes Leandro
35. Varón Reyes Hugo Mario
36. Libreros Tarapuez Jhon Jairo
37. Obando Rengifo Edier Enrique
38. Cruz Vargas John Fader
39. Otavo Tique Wilson Daniel
40. Argel Villadiego Camilo Andrés
41. López Orozco Luis Antonio
42. Tabaco Franco Carlos Andrés
43. Mendoza Caicedo José Marco
44. Chaverra Romaña Juan Sebastián
45. Moran Viteri Jarvi Dabian
46. Pertuz Martínez Urbano Junior
47. Muñoz Ceron Deimer Alexis
48. Giraldo Beltran Carlos Andrés
49. Dizu Morano Eyder Yobany
50. Méndez Torres Javier Fernando
51. Moreno Rodríguez Fabian Andrés
52.Marino Saavedra José Esteban
53. De La Cruz Gutiérrez Carlos Elías
54. Cespedes Arias Julián David