    Medicina Legal completa la identificación de 54 víctimas de la tragedia del Hércules C-130; faltan 15

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que culminó el abordaje de los 69 cuerpos recuperados del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea ocurrido en Puerto Leguizamo, Putumayo, de los cuales se lograron identificar 54 y 15 se encuentran en proceso genético para toma de muestras con los familiares.

    El Instituto subrayó que espera terminar en el lapso de 48 a 72 horas el proceso de recolección y estudio de muestras de los 15 cuerpos pendientes por identificar, garantizando el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares.

    Además expresó su agradecimiento a las autoridades y entidades que acompañaron este proceso; a los equipos forenses y servidores del Instituto que con el ejercicio de sus funciones evidenciaron el compromiso del Instituto con el país en el cumplimiento de nuestra misión.

    Como resultado de los análisis forenses adelantados, las víctimas identificadas son:

    1. Villota Guevara Ariel Leonardo
    2. Fernández Camargo Jaime Alexander
    3. Otavo Yaima Yeferson Fabian
    4. Moreno Chavez Andrés Javier
    5. Morales Rumbo Jorge Luis
    6. Martínez Varón Marco Tulio
    7. Quintero Aquite Juan Ernesto
    8. Blanco Hernández Luis Eduardo
    9. Herrera López Mateo
    10. Noreña Andica Luis Andrés
    11. Solis Torres Jaider Alexis
    12. Pérez Torres Benjamín Esteban
    13. González Herrera Julián David
    14. González Hernández Luis Eduardo
    15. Baza Tordecilla Cristian Camilo
    16. Pinzon Reyes Jhonathan Stid
    17. Rojas Velandia Natalia
    18. Guerra Almeida Rafael Santos
    19. Chiquillo Miranda Jesús Enrique
    20. Arias Pérez Daniel Esteban
    21. Tordecilla Warnes Arley Camilo
    22. Contreras Astroza Cristian Camilo
    23. Mena Hurtado Jeison
    24. Narvaez Vargas Jesús Antonio
    25. Ramírez Mejia Alejandro José
    26. Ocampo Tenorio Giovanny
    27. Hernández Hernández Jesús Eduardo
    28. Pérez Ramírez José Alfredo
    29. Moreano Canticus Anderson Steven
    30. Amador Pinilla Juan Pablo
    31. Vargas Silva Romer
    32. Arias Pérez Santiago Andrés
    33. Montánchez Arnulfo Gildardo
    34. Diaz Reyes Leandro
    35. Varón Reyes Hugo Mario
    36. Libreros Tarapuez Jhon Jairo
    37. Obando Rengifo Edier Enrique
    38. Cruz Vargas John Fader
    39. Otavo Tique Wilson Daniel
    40. Argel Villadiego Camilo Andrés
    41. López Orozco Luis Antonio
    42. Tabaco Franco Carlos Andrés
    43. Mendoza Caicedo José Marco
    44. Chaverra Romaña Juan Sebastián
    45. Moran Viteri Jarvi Dabian
    46. Pertuz Martínez Urbano Junior
    47. Muñoz Ceron Deimer Alexis
    48. Giraldo Beltran Carlos Andrés
    49. Dizu Morano Eyder Yobany
    50. Méndez Torres Javier Fernando
    51. Moreno Rodríguez Fabian Andrés
    52.Marino Saavedra José Esteban
    53. De La Cruz Gutiérrez Carlos Elías
    54. Cespedes Arias Julián David

    También podría gustarte