Operativo en Canal Comuneros dejó armas incautadas y espacio público recuperado

Foto: Alcaldía Local de Puente Aranda

La incautación de 13 armas cortopunzantes, 26 papeletas de bazuco, la recuperación de 2 bicicletas y la sensibilización de 123 personas contra la extorsión y el secuestro, hacen parte de los resultados más relevantes del operativo integral adelantado en el Canal Comuneros, en la localidad de Puente Aranda, donde también fueron intervenidas 21 personas extranjeras en controles de verificación.

La jornada, que contó con la participación de más de 300 funcionarios, se concentró en este corredor estratégico y barrios aledaños como Pensilvania, Veraguas, Zona Industrial y San Andresito, con el objetivo de reducir factores de inseguridad, combatir la delincuencia y recuperar el espacio público.

Durante la intervención, las autoridades adelantaron el desmonte de estructuras artesanales ilegales, la recuperación de 500 metros cuadrados de espacio público y la recolección de 7 metros cúbicos de desechos. Asimismo, se desarrolló una jornada de embellecimiento con labores de pintura, limpieza general del entorno y una “llantatón”, en la que se recolectaron 485 llantas, elementos que suelen convertirse en focos de inseguridad.

El componente de seguridad estuvo reforzado con la presencia del GAULA Militar Cundinamarca, que lideró la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, enfocada en prevenir la extorsión. De manera complementaria, se realizó una jornada de sensibilización dirigida a ciudadanos que viajarán durante la temporada de Semana Santa, en la que se entregaron recomendaciones de seguridad y prevención del hurto a residencia durante sus desplazamientos.

“Esta operación busca hacer frente a fenómenos como la extorsión, la inseguridad y la ocupación ilegal del espacio público, al tiempo que fortalecemos la presencia institucional y la confianza ciudadana”, señaló el alcalde local de Puente Aranda, Víctor Cruz.

La intervención contó con la participación articulada de la Alcaldía Local de Puente Aranda, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía Metropolitana de Bogotá, el GAULA Cundinamarca, el Batallón de Policía Militar N.º 13, Migración Colombia, la Secretaría Distrital de Movilidad, así como unidades de Policía Comunitaria y la Policía Cívica, quienes desplegaron acciones conjuntas para fortalecer la seguridad, recuperar el espacio público y mejorar la convivencia en el sector.

Esta intervención hace parte de una estrategia sostenida en el sector, donde en 2025 se realizaron 60 operativos, logrando desmontar 324 estructuras ilegales, recuperar más de 34.586 metros cuadrados de espacio público e incautar 176 armas cortopunzantes.

En lo corrido de 2026, ya se completan 54 operativos, con 95 estructuras desmontadas, más de 6.535 metros cuadrados recuperados y 24 armas incautadas, evidenciando una acción continua para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos delictivos y vincularse a estas acciones, destacando que la recuperación del territorio es clave para consolidar entornos más seguros y ordenados.