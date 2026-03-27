FIAV 2026: conozca los espectáculos distritales seleccionados y agende su entrada del 27 de marzo al 5 de abril

Foto: La Gata Cirko.

Bogotá se prepara para recibir la segunda edición del FIAV Bogotá – Festival Internacional de Artes Vivas, que se realizará durante la Semana Santa del 2026, del 27 de marzo al 5 de abril 2026 en distintos teatros y espacios al aire libre de la ciudad. Te presentamos la lista de las 39 obras distritales seleccionadas para esta versión. ¡Entrada con y sin boletería!

Las propuestas seleccionadas abarcan diversas disciplinas de las artes vivas como teatro de texto, teatro gestual, títeres, clown, performance, narración oral, danza y circo sin animales que reflejan la riqueza, diversidad y solidez del ecosistema escénico bogotano. El proceso de evaluación tuvo en cuenta criterios como la calidad artística del montaje, la viabilidad técnica y logística, y la trayectoria de los participantes.

La curaduría del FIAV Bogotá 2026 priorizó espectáculos que dialogan con ejes como las revisiones de la tradición, la construcción de paz, la transformación comunitaria, la diversidad de intimidades, las formas de habitar el territorio, la bio-culturalidad y las tecno-diversidades sin imponer restricciones temáticas, promoviendo así una programación plural, incluyente y conectada con los desafíos contemporáneos.

Te presentamos las 39 obras distritales para que agendes tu entrada del del 27 de marzo al 5 de abril 2026 en distintos teatros y espacios al aire libre de la ciudad:

‘Para sostenerse’ – Actores de Escritorio. ‘Vuelo de Hymenóptera’ – Teatro la Conspiración. ‘¿Quién prendió la plancha? y ¿por qué la dejó caliente sobre la cama?’ – Ella Becerra. ‘Ratós, el tejido del tiempo’ – El Baúl de la Fantasía. ‘Muertos sin sepultura’ – Teatro Libre de Bogotá. ‘El triángulo de los Bermúdez’ – Quinta Picota. ‘¿Cómo puedo no ser Montgomery. ‘Clift?’ – La Maldita Vanidad. ‘Érase una Mujer X’ – Gina Gutiérrez. ‘Ella, un viaje a la libertad’ – Casa del Silencio. ‘Ataque de pánico por una garra gigante’ – Teatro de la Cumbre. ‘Lo inconfesable’ – Teatro Tierra. ‘Continental’ – Juan Bilis. ‘Historias del Sol naciente’ – Ensamblaje Teatro. ‘El centro del mundo’ – La Gata Cirko. ‘Focaris’ – Compañía ConCuerpos. ‘Loa al divino Narciso’ – Fundación Tchyminigagua. ‘Frágil’ – Señor M. ‘El circo de los sueños’ – Wayak Circo. ‘El terror de Mochuelo’ – Compañía Faro del Sur. ‘Ikú’ – Colectivo Teatral Luz de Luna. ‘Un manifiesto’ – Cuerpos que Gritan. ‘Mohammed o el Coyote’ – Corporación Cultural Materile. ‘Feo’ – El Escenario. ‘Tania y la Bestia’ – La Casa de Atrás. ‘Por la misma tijera’ – Espectro Doméstico. ‘Implicados’ – El Clan Films. ‘Falstaff’ – Asociación Lope de Vega. ‘El paseo de los esquizofrénicos’ – Teatro Occidente. ‘El lugar del otro’ – La Congregación Teatro. Habitar’ – Móvil Teatro Laboratorio. ‘Señorita X’ – Musa Stage Events & Films. ‘La sombra y la Luna’ – Fundación Estudio Calarcá – TECAL. ‘Preludio para un adiós’ – María Alejandra Guarín. ‘Gato por liebre’ – Teatro del Barrio. ‘La pajarera’ – Colectivo Teatral Mujeres de Fuego. ‘Murmuria’ – Cortocinesis. ‘Gorgonas’ – Teatro del Embuste. ‘Historia de un disfraz’ – Teatro R101.

Cada uno de los espectáculos seleccionados realizará dos funciones durante el festival y contará con el acompañamiento técnico y la difusión por parte del FIAV Bogotá 2026, fortaleciendo la circulación de las artes vivas y el encuentro con públicos diversos en toda la ciudad.