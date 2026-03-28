Así puede prevenir emergencias en Bogotá durante la primera temporada de lluvias
Foto: IDIGER.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que entre marzo y junio de 2026 será la primera temporada de lluvias del 2026, con probabilidad de aumento de precipitaciones entre un 25% y un 60%.
En este periodo se pueden presentar fenómenos como inundaciones y encharcamientos, daños en redes de servicios públicos, deslizamientos, crecientes de quebradas y canales, tormentas eléctricas, granizadas, caídas de árboles y vendavales.
Con el incremento de las lluvias aumentan los riesgos
La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto al IDIGER, lidera acciones de seguimiento a las condiciones climáticas del Distrito. A través del Sistema Alerta Bogotá (SAB), las personas pueden consultar el estado del tiempo y escenarios de posibles riesgos en Bogotá.
Algunas de las acciones de la administración distrital son:
- Monitoreo de lluvias y afluentes
- Activación de planes de emergencia
- Trabajo comunitario
- Coordinación de respuesta entre entidades
¿Cómo puedes prepararte?
- Asegura tejados y objetos que puedan desprenderse
- Limpia canales y desagües
- No arrojes basuras a las calles, alcantarillas o cuerpos de agua
- Prepara un kit de emergencia
- Si hay viento fuerte o tormenta eléctrica, aléjate de árboles y postes de luz
- Si ves un árbol inclinado que genera riesgo, repórtalo
- Si llegan los vientos fuertes o la tormenta eléctrica, busca un lugar seguro
- Aléjate de árboles y postes de luz hasta que pase el riesgo
- Ante cualquier emergencia llama la Línea de Emergencias 123