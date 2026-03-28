    • Bogotá

    Así puede prevenir emergencias en Bogotá durante la primera temporada de lluvias

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Vehículos transitando en calle de BogotáFoto: IDIGER.

    El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que entre marzo y junio de 2026 será la primera temporada de lluvias del 2026, con probabilidad de aumento de precipitaciones entre un 25% y un 60%.

    En este periodo se pueden presentar fenómenos como inundaciones y encharcamientos, daños en redes de servicios públicos, deslizamientos, crecientes de quebradas y canales, tormentas eléctricas, granizadas, caídas de árboles y vendavales.

    Con el incremento de las lluvias aumentan los riesgos

    La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto al IDIGER, lidera acciones de seguimiento a las condiciones climáticas del Distrito. A través del Sistema Alerta Bogotá (SAB), las personas pueden consultar el estado del tiempo y escenarios de posibles riesgos en Bogotá.

    Algunas de las acciones de la administración distrital son:

    • Monitoreo de lluvias y afluentes
    • Activación de planes de emergencia
    • Trabajo comunitario
    • Coordinación de respuesta entre entidades

    ¿Cómo puedes prepararte?

    • Asegura tejados y objetos que puedan desprenderse
    • Limpia canales y desagües
    • No arrojes basuras a las calles, alcantarillas o cuerpos de agua
    • Prepara un kit de emergencia
    • Si hay viento fuerte o tormenta eléctrica, aléjate de árboles y postes de luz
    • Si ves un árbol inclinado que genera riesgo, repórtalo
    • Si llegan los vientos fuertes o la tormenta eléctrica, busca un lugar seguro
    • Aléjate de árboles y postes de luz hasta que pase el riesgo
    • Ante cualquier emergencia llama la Línea de Emergencias 123

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