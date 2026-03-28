Así puede prevenir emergencias en Bogotá durante la primera temporada de lluvias

Foto: IDIGER.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que entre marzo y junio de 2026 será la primera temporada de lluvias del 2026, con probabilidad de aumento de precipitaciones entre un 25% y un 60%.

En este periodo se pueden presentar fenómenos como inundaciones y encharcamientos, daños en redes de servicios públicos, deslizamientos, crecientes de quebradas y canales, tormentas eléctricas, granizadas, caídas de árboles y vendavales.

Con el incremento de las lluvias aumentan los riesgos

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto al IDIGER, lidera acciones de seguimiento a las condiciones climáticas del Distrito. A través del Sistema Alerta Bogotá (SAB), las personas pueden consultar el estado del tiempo y escenarios de posibles riesgos en Bogotá.

Algunas de las acciones de la administración distrital son:

Monitoreo de lluvias y afluentes

Activación de planes de emergencia

Trabajo comunitario

Coordinación de respuesta entre entidades

¿Cómo puedes prepararte?