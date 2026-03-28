Obras Línea 1 del Metro de Bogotá: ya son 12 kilómetros construidos de viaducto

Fotos: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Esta megaobra de infraestructura ya completó 12 kilómetros de viaducto construido, lo que marca un hito sobre este sistema que cambiará la vida de millones de bogotanos y bogotanas. ¡Te entregamos más detalles del avance!

Los habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Los Mártires y Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos, ya evidencian, cada vez más, los avances en la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá en su ramal técnico del patio taller en Bosa, en la avenida Villavicencio, en la avenida Primero de Mayo, en la autopista Sur, en la calle Octava sur y en la avenida Caracas. En estos tramos ya se pueden apreciar estos primeros 12 kilómetros de extensión.

«Hoy llegamos a 12 kilómetros de viaducto, es decir más de la mitad del recorrido de la Línea 1 del Metro de Bogotá», expresó el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en la red social X, este jueves 26 de marzo de 2026.

El tramo de la Línea 1 tendrá en total una longitud de 23,96 kilómetros y conectará a Bosa en el suroccidente de la ciudad, con la calle 72 en el nororiente, en aproximadamente 27 minutos. De las 16 que tendrá el sistema, 10 tendrán conexión directa con TransMilenio.

Avance general de obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá

El avance general del proyecto de la Línea 1 llegó a 73,75 % durante febrero de 2026.

“El primer tramo va del patio taller a la Estación 1. La Estación 1 queda alrededor del Parque Gibraltar a la altura de la Carrera 94. Luego de la Estación 1, al lado del Parque Gibraltar, continúa el viaducto, pasa por encima de la Avenida Guayacanes. Y sigue hacia la Estación 2, que es la estación que queda al lado del portal de TransMilenio de la avenida Ciudad de Cali. El viaducto continúa por la Avenida Villavicencio y ahí llega a la Estación 3, que queda en el barrio Britalia”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, ocho de ellas integradas directamente con TransMilenio y dos por proximidad, además tendrá 28 edificios de acceso. El viaducto, los edificios de acceso y las plataformas de embarque a los trenes transformarán la ciudad a su paso.

Ya se encuentra en Colombia el noveno tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Al avance de la construcción del viaducto de este megaproyecto de movilidad en Bogotá, se suma el arribo a Colombia del noveno tren de los 30 que integrarán este sistema. Este miércoles 25 de marzo de 2026, fue desembarcado en el Puerto de Cartagena e iniciará su traslado hacia el Patio Taller de Bosa en la capital del país, en los próximos días.