La Filarmónica Bacatá regresa en concierto al Teatro El Ensueño con ‘Un clásico filarmónico’ este 24 de mayo

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita a ‘Un clásico filarmónico’ de la Filarmónica Bacatá de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) que propone un recorrido por algunas de las piezas más emblemáticas del repertorio sinfónico del periodo clásico europeo, que se presentará el domingo 24 de mayo de 2026, a las 3:00 p. m., en el Teatro El Ensueño de la Red de Escenarios de Bogotá. Entrada gratis com inscripción previa!

Un clásico filarmónico, bajo la dirección del maestro Santiago Aristizábal, reúne composiciones que han definido la tradición musical occidental, ofreciendo al público una experiencia que combina rigor interpretativo, sensibilidad artística y accesibilidad.

La Filarmónica de Bacatá tiene sus raíces en la Orquesta del Campus UN, un semillero estudiantil fundado en 2018 dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Esta evolución permitió que el proyecto trascendiera el ámbito universitario para consolidarse como una orquesta amateur de alto nivel en Bogotá, en la cual músicos profesionales y aficionados convergen bajo un modelo de autogestión.

La presentación que incluirá piezas de Mozart, Puccini, Donizetti, Verdi, Capurro, Mascagni y Haydn se enmarca en los esfuerzos del Teatro El Ensueño por descentralizar la oferta cultural y ampliar el acceso a la música sinfónica, acercando este repertorio a públicos que no necesariamente tienen una relación previa con él.

La agrupación destaca por su versatilidad artística, abarcando desde el repertorio clásico hasta innovadoras fusiones sinfónicas con música árabe y ritmos latinoamericanos. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Súbase al Julio Fest y con la participación en convocatorias del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

La cita es el domingo 24 de mayo a las 3 p. m. en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70 D No. 60-90 sur. La entrada es libre con inscripción previa ingresando o haciendo clic aquí.