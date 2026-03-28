Idartes presenta agenda artística y cultural para vivir la Semana Santa en Bogotá hasta el 5 de abril

Foto: Idartes

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa vivimos las tradiciones. En esta Semana Santa, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes te invita a disfrutar de una programación artística y cultural diversa en distintos escenarios de la capital, con propuestas que abarcan el teatro, la danza, las artes vivas, las experiencias sonoras y las exposiciones audiovisuales.

Te presentamos las actividades que te ofrece Idartes para que te programes y compartas con familia y amigos:

La agenda inicia el 27 y 28 de marzo a las 6 p.m. en el Teatro El Parque con Tom Tom the Piper’s Son, una obra que llega en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas – FIAV Bogotá. Esta puesta en escena propone un universo escénico innovador que dialoga con el cuerpo, el ritmo y la memoria.

Ese mismo día, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán presenta Arquitectura de un vacío – Soundpainting a las 8 p.m., una experiencia en tiempo real que combina dirección gestual, improvisación y creación colectiva. La obra tendrá funciones adicionales el 29 de marzo a las 3 p.m. y 7 p.m.

El sábado 29 de marzo la programación se expande con múltiples actividades para todos los públicos. A las 11 a.m., el Teatro El Parque recibe Ratós, el tejido del tiempo, una obra familiar que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo desde la poética escénica.

En simultáneo, el Parque El Renacimiento será escenario de Tablas al Aire – Día del Teatro, una iniciativa de Escenarios Móviles de Idartes que lleva el arte a espacios abiertos en la localidad de Los Mártires.

En la tarde, a las 2 p.m., la Galería Santa Fe ofrecerá una visita multisensorial a la exposición retrospectiva Acoplamientos, de Edelmira Boller, una experiencia incluyente con interpretación en lengua de señas colombiana y recursos accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva.

El 31 de marzo y el 1 y 2 de abril, el Teatro El Parque presenta Enmudecer con hablar, una obra que llega desde España y explora las tensiones entre el silencio y la palabra a través de la puesta en escena de los entremeses de Miguel de Cervantes El vizcaíno fingido y Los habladores . Las funciones se realizarán el 31 de marzo a las 7 p.m., el 1 de abril a las 6 p.m. y el 2 de abril a las 5 p.m.

A partir del 1 de abril, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán acoge Numerical Series, de la compañía china TAO Dance Theater, una propuesta de danza contemporánea reconocida internacionalmente por su exploración del movimiento puro y la repetición. Las funciones se desarrollarán el 1 de abril a las 8 p.m., el 2, 3 y 5 de abril a las 5 p.m., y el 4 de abril a las 7 p.m.

Los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, a las 7 p.m., el Planetario de Bogotá será escenario de Hewa Rwanda. Carta a los ausentes, del artista Dorcy Rugamba, una obra que entrelaza memoria, historia y reflexión sobre el duelo desde una mirada poética y política.

También en el Planetario, los días 3 y 4 de abril a las 7 p.m., se presentará Acuagrafías, del Teatro Kussi Huayra, una propuesta escénica que explora la relación entre el cuerpo, el agua y el territorio.

El domingo 5 de abril, el Teatro El Parque continúa su programación con IKÚ, una obra del Festival Internacional de Artes Vivas – FIAV Bogotá que invita a reflexionar sobre los ciclos de la vida y la conexión con la naturaleza, con funciones a las 11 a.m. y 4 p.m.

De manera paralela, la Cinemateca de Bogotá mantiene abiertas dos exposiciones que amplían la experiencia cultural de la ciudad. Por un lado, MediaExp, en la Sala E, disponible hasta el 31 de mayo de 2026, funciona como un laboratorio de experimentación y creación en artes audiovisuales con artistas del MediaLAB. Por otro lado, Abrumante, una instalación de mapping en el Taller de la Imagen, estará abierta hasta el 26 de abril, proponiendo una experiencia inmersiva que explora la relación entre imagen, tecnología y percepción.

Con esta programación, Idartes continúa fortaleciendo el acceso a las artes en la ciudad, promoviendo experiencias diversas, incluyentes y de alta calidad que invitan a la ciudadanía a encontrarse con el arte y la cultura en múltiples formatos y escenarios.