Presentan el primer lote de 68 buses eléctricos nuevos para TransMiZonal, de los 711 que recibirá el sistema en 2026 y 2027

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

Inició el arribo a Bogotá del primer lote de 68 buses eléctricos nuevos de TransMilenio destinados a rutas TransMiZonal, de los 711 que recibirá el sistema entre 2026 y 2027. Con estos nuevos buses, la ciudad inició la renovación y transformación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT).

“Bogotá no se detiene en la modernización de su sistema de transporte. Este es un salto muy importante en movilidad, sostenibilidad y calidad de vida para la ciudadanía”, afirmó el alcalde Galán.

El mandatario también destacó que esta nueva flota reemplaza buses con más de 15 años de operación, marcando el inicio de una transformación estructural del sistema.

“Son buses de otra época los que salen. Hoy entran vehículos más seguros, más cómodos y amigables con el medio ambiente, que reflejan el avance de Bogotá hacia un transporte limpio”, expresó el mandatario capitalino.

Nuevos buses eléctricos: un proyecto con impacto ambiental y social en Bogotá

La nueva flota permitirá reducir 2.628 toneladas de CO? al año, equivalente a sembrar más de 119.000 árboles, consolidando a Bogotá como referente en electromovilidad.

Por su parte, la gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, destacó el impacto del proyecto en la ciudadanía: “Esta flota es para todos los usuarios. Por eso invitamos a la ciudadanía a cuidarla, porque está pensada para mejorar la calidad y la experiencia de viaje en Bogotá”, indicó.

Buses eléctricos con sello de la industria nacional y generación de empleo

Los buses fueron fabricados en Colombia por Marcopolo Superpolo, con la participación de 1.330 trabajadores directos y una red de 180 proveedores nacionales.

El gerente general de la compañía, James Posada Rosero, resaltó el impacto industrial: “Esto es ingeniería colombiana. Es un proyecto que no solo transforma la movilidad, sino que fortalece una industria que genera miles de empleos y desarrollo para el país”. Y agregó: “La operación de esta flota genera más de 5.300 empleos indirectos y representa un crecimiento cercano al 30% en nuestra capacidad de producción”.

Inclusión y oportunidades

El proyecto también impulsa la equidad de género, con participación activa de mujeres en la fabricación y operación de los buses.

La operadora del concesionario ETIB, Paola Cano, destacó el impacto social. “Para nosotras es un orgullo ser parte de esta transformación. Hoy vemos cómo la movilidad también abre oportunidades para las mujeres y para nuestras familias”.

Beneficios para usuarios y conductores

Los nuevos buses comenzarán operación en varias localidades de la ciudad y contarán con tecnología de punta:

Wifi gratuito.

Puertos USB.

Cámaras de seguridad.

Pantallas informativas.

Espacios inclusivos.

Botón de pánico.

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), Leonidas Narváez, destacó el impacto estructural en la movilidad.

“Este tipo de proyectos consolida la transición hacia un sistema de transporte más moderno, eficiente y sostenible para Bogotá”.

Además, la nueva flota mejora las condiciones laborales de los conductores, al reducir ruido, vibración y temperatura en cabina.