Inicia la transformación del tramo norte del Corredor Carrera Séptima: apuesta por movilidad eléctrica, espacio público y sostenibilidad

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Inicia la transformación de la Carrera Séptima con las obras necesarias para la conformación del carril de TransMilenio entre las calles 119 y 121, sentido norte-sur, en el carril más cercano al separador central.

“Arranca el Corredor Carrera Séptima, entre las calles 99 y 200. Este es un contrato que se firmó en diciembre del 2023, por la anterior administración, y es de obligatorio cumplimiento. Ya terminamos la etapa de preconstrucción, así que ya arranca la construcción de los tres grupos: el primer grupo de la 99 a la 127; el segundo, de la 127 a la 183, y el tercero, de la 183 a la 200”, informó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Estas actividades dan inicio a la transformación del Corredor Carrera Séptima, en su Tramo 3, entre calles 99 y 200, proyecto con un valor superior a los $1.85 billones (incluidos predios), adjudicado y contratado durante el cierre de la administración de la exalcaldesa Claudia López, en diciembre de 2023.

Las obras inician en la madrugada de este lunes 30 de marzo con la prospección arqueológica (verificación de presencia o no de material arqueológico), obligatoria para la intervención de cualquier tramo, que dará paso a las excavaciones y conformación de los primeros 250 metros del carril de TransMilenio.

“Vamos a arrancar la obra entre las calles 121 y 119, por el costado occidental, en un solo carril, sentido norte-sur. Muy importante recordarle a la ciudadanía que vamos a garantizar los dos carriles para los vehículos mixtos en todo momento. En pocos días vamos a iniciar también por el costado occidental, frente de la Fundación Santa Fe, y, en el costado oriental, vamos a arrancar entre las calles 99 y 102 para implementar una tecnología de pipe jacking, que es una tuneladora”, agregó el director Molano.

Mientras avanza la transformación, los vehículos mixtos que se movilizan por este sector, en el costado occidental, sentido norte-sur, podrán transitar por los dos carriles que estarán habilitados sobre la carrera Séptima. Es importante resaltar que durante la ejecución de las actividades en este Corredor siempre se garantizarán dos de los tres carriles.

Por su parte, los usuarios de transporte público, podrán continuar accediendo a las rutas habituales del paradero 173A01, ubicado en la carrera Séptima con calle 123, el cual estará ubicado ahora frente al banco Davivienda del edificio Torre 123, 100 metros al norte por la misma acera.

Así será la transformación del Corredor Carrera Séptima

La transformación del Corredor Carrera Séptima, entre las calles 99 y 200, adjudicado en la pasada alcaldía, representa una renovación integral del paisaje urbano del borde nororiental con un enfoque de movilidad sostenible y respeto al medioambiente. El proyecto abarca 11,56 km de longitud e incluye la construcción de cuatro carriles para tráfico mixto (dos por sentido) y dos carriles exclusivos para el sistema TransMilenio (uno por sentido que se convierte en dos en estaciones para facilitar el sobrepaso), junto a 14 estaciones y un Patio-portal de más de 80 000 m² que recibirá una flota de más de 150 buses eléctricos.

“Hemos revisado todos los estudios y hemos mejorado lo posible. Vamos a tener mejor espacio público; pasamos de 200 000m2 a casi 400 000m2; vamos a tener una ciclorruta continua por el costado occidental y, sobre todo, hemos tenido especial cuidado en el tema ambiental. Vamos a trasladar 600 árboles y reemplazar 1500; al finalizar el proyecto vamos a plantar más de 4000 nuevos árboles. Además, vamos a tener alrededor de 400 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible que van a ayudar a mitigar las inundaciones”, indicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

El corredor contará con 4388 nuevos árboles nativos de los ecosistemas andinos, más de 385.000 m² de espacio público, zonas verdes y jardinería; además de 398 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para la gestión de aguas lluvias y la prevención de inundaciones. Además, 11,56 km de ciclorruta nueva que se conectará con otras ciclorrutas, como las de las calles 100, 170 y 183.

La construcción de este tramo se encuentra dividido en tres grupos:

? Grupo 1: entre calles 99 y 127

? Grupo 2: entre calles 127 y 183

? Grupo 3: entre calles 183 y 200 incluyendo patio-portal.

Conoce más en el siguiente post del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la red social X:

Beneficios del Corredor Carrera Séptima:

El diseño paisajístico del Corredor Carrera Séptima aportará en la conectividad ecológica de los Cerros Orientales con la estructura ecológica de la ciudad, la adaptación, resiliencia y la mitigación del cambio climático.

El proyecto integrará 4388 nuevos árboles de especies principalmente nativas como Nogales, Cucharos, Gaques, Laurel de cera y Yarumos para crear «islas de biodiversidad», sumado a 385.000 m² de espacio público (actualmente existe cerca de 200 mil m2 de espacio público entre andenes y separadores) seguro y accesible, que incluirá amplias zonas verdes y jardinería (163 668 m2 de espacio público + 121 114 m2 de zonas verdes + 100 941 m2 de jardinería).

Además, se instalarán cerca de 400 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para mejorar la gestión de aguas lluvias, mejorar la calidad del agua y reducir riesgos de inundaciones en puntos críticos del corredor.

El proyecto beneficiará a cerca de 133 mil pasajeros de transporte público que se podrán movilizar en una flota principalmente eléctrica. Asimismo, permitirá a los biciusuarios por fin contar con 11,56 km de ciclorruta nueva y continua por el costado occidental, que permitirá conectarse con otras ciclorrutas como, por ejemplo, las de las calles 100, 170 y 183, lo cual aporta en la movilidad sostenible y la reducción de emisiones. También favorecerá la seguridad vial, el proyecto generará 45 pasos seguros semaforizados.

El Corredor Carrera Séptima resolverá la congestión en el extremo norte, eliminando embudos entre las calles 183 y 200, pasando de los dos carriles actuales en los que comparten vía transporte público, vehículos mixtos y ciclistas, a dos carriles mixtos y una calzada de TransMilenio por sentido, que mejorará las posibilidades de transporte y movilidad para los habitantes del sector, entre ellas El Codito. Además, permitirá una conexión fluida con los proyectos Accesos Norte II, la avenida El Polo y la troncal de la avenida 68.

Ajustes hechos al proyecto en esta administración

Durante la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán, se realizaron ajustes estratégicos al proyecto del Corredor Carrera Séptima, entre calles 99 y 200, proyecto adjudicado en noviembre de 2023 y contratado en diciembre de ese mismo año, para mitigar riesgos y optimizar su ejecución. Aunque inicialmente se proyectaron ocho meses para la preconstrucción, este periodo se extendió a casi dos años para completar trámites de servicios públicos, coordinar planes de manejo de tránsito, avanzar en la gestión predial, obtener los permisos silviculturales y definir el cronograma de obra para disminuir los riesgos durante la ejecución del proyecto.

Entre los cambios técnicos más destacados se encuentra la implementación de la tecnología pipe jacking, lo que permite reducir el tiempo de ejecución de la obra; asimismo, se incorporó la demolición y reconstrucción del puente de la calle 100 y se adecuó el acceso al Patio-portal de la calle 200, para permitir el ingreso de buses alimentadores desde el norte por la avenida El Polo.

A solicitud de TransMilenio, se modificó el diseño de las estaciones para mejorar la seguridad, reducir la evasión y accidentes.

Gracias a los ajustes a los diseños, se redujo en 200 el número de talas inicialmente previstas; además, se ajustaron las especies de árboles que se plantarán y ahora los nuevos árboles que tendrá el Corredor al finalizar el proyecto serán principalmente de especies nativas, árboles que pertenecen a nuestra región, que prestan servicios como percha, alimentación y hábitat para la fauna, que se adaptan mejor al ecosistema urbano para regular la temperatura y aportar en la mejora de la calidad del aire.

¿Qué pasó con el tramo entre las calles 24 y 99?

En enero de 2024, el alcalde Carlos Fernando Galán recibió el proyecto del Corredor Carrera Séptima concebido en 3 tramos (de la calle 24 a la calle 76, de la calle 76 a la calle 99 y de la calle 99 a la calle 200). Tres contratos ya estaban firmados, los correspondientes al Tramo 3, de la calle 99 a la calle 200. De acuerdo con los compromisos adquiridos durante la campaña a la Alcaldía, el mandatario dio continuidad a lo contratado e indicó revisar y ajustar de lo que era susceptible de mejora.

En agosto de 2024, el Distrito revocó la licitación de los tramos 1 y 2 (entre calles 24 y 99) tras analizar el impacto del proyecto en la movilidad, dados los frentes de obra que marchan en paralelo: Línea 1 del Metro, la av. 68 y los más de 60 contratos de obra adicionales que estaban en marcha. Además, en estos tramos se realizó un proceso de selección que se declaró desierto.