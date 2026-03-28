Vacune a tus hijos contra el VPH este sábado en la gran ‘vacunatón’ en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Salud

La Secretaría Distrital de Salud realizará este sábado 28 de marzo la gran jornada de vacunación contra el cáncer por el virus del papiloma humano (VPH), bajo el lema “¡Ponle el brazo a la vacunación!”. Este espacio representa una gran oportunidad para completar los esquemas de protección de niños, niñas, adolescentes y sus familias, con especial énfasis en la población entre 9 y 17 años, quienes podrán acceder de manera gratuita y segura a este biológico.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se conmemora cada 26 de marzo, el Distrito recuerda que el virus del papiloma humano es responsable de cerca del 99 % de los casos de este tipo de cáncer.

Por eso, fortalecer las acciones de prevención y fomentar el compromiso de las familias con el cuidado es esencial para aumentar las coberturas de vacunación y reducir la incidencia de esta enfermedad.

Ya han sido identificados más de 18.000 niñas y niños de 9 años en Bogotá que no tienen la vacuna contra el VPH.

La invitación es a que este sábado acudan de manera masiva a cualquiera de los más de 200 puntos de vacunación que hay en la ciudad para garantizar la protección contra más de seis tipos de cáncer: cuello uterino, anal, orofaringe, pene, vulva y vagina. Consulte la ubicación en www.saludcapital.gov.co.

“Como parte de esta estrategia, el Distrito lleva la vacunación directamente a la población, con intervenciones en colegios priorizados previo a la jornada, donde se concentra la población objetivo, así como la habilitación de puntos de vacunación en toda Bogotá. Además, 141 equipos móviles recorrerán los barrios, acercando los servicios de salud a las comunidades y facilitando el acceso oportuno a la inmunización”, destacó Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública.

Durante esta jornada estarán disponibles en toda la ciudad las 23 vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que protegen contra más de 28 enfermedades. Entre ellas se destacan:

Triple viral, para prevenir sarampión, rubéola y paperas.

DPT, contra difteria, tétanos y tosferina.

Virus sincitial respiratorio, para proteger contra la bronquiolitis a gestantes.

Vacuna contra el cáncer (VPH), fundamental en la prevención del cáncer cervical en mujeres y otros tipos de cáncer en hombres.

Desde 2025 y lo corrido de 2026, la ciudad ha intensificado sus esfuerzos y acciones para fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones, un servicio público esencial que garantiza el acceso equitativo a la vacunación y promueve el cuidado integral de la salud y el bienestar de la población.

Actualmente, el esquema de vacunación ha evolucionado para facilitar el acceso, pasando de tres dosis a una sola e incluyendo tanto a niñas como a niños desde los 9 años hasta los 17 años, ampliando la cobertura y el impacto en salud pública.