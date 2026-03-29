    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá de este domingo 29 de marzo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un edificio en la ciudad de BogotáFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 29 de marzo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!   

    egún el reporte del IDIGER, para este domingo 29 de marzo se espera en Bogotá:

    • En la madrugada, se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

    Ingrese aquí para conocer en tiempo real el pronóstico del tiempo con el Sistema de Alerta Bogotá (SAB).

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