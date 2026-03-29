Este es el pronóstico del clima en Bogotá de este domingo 29 de marzo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 29 de marzo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!

egún el reporte del IDIGER, para este domingo 29 de marzo se espera en Bogotá:

En la madrugada, se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

Ingrese aquí para conocer en tiempo real el pronóstico del tiempo con el Sistema de Alerta Bogotá (SAB).