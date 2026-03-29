Asegurados en centro carcelario presuntos responsables del secuestro y hurto a mujer en Bogotá

Foto: Fiscalía General de la Nación.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los hermanos Gómez Cardozo, como presuntos responsables del secuestro y hurto a una mujer en la modalidad conocida como ‘paseo millonario’, el pasado 22 de febrero en Bogotá.

Estas dos personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con unidades del Gaula de la Policía Nacional en las localidades de Kennedy y San Cristóbal, en el sur de la ciudad.

Al respecto, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló: «Esta madrugada fueron capturados dos de los responsables del secuestro de Diana Ospina ocurrido hace un mes. Durante los últimos 30 días la Policía de Bogotá con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) desarrolló una investigación estructurada con recursos del GAULA, SIPOL y SIJIN que llevó a la identificación e individualización de los capturados como responsables directos de este acto criminal».

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la víctima tomó un taxi, conducido por uno de los hermanos, en el sector de Chapinero con destino a su casa. El recorrido fue seguido de cerca por un carro particular en el que se movilizaba un grupo de hombres, del que hacía parte el otro hermano, que esperó la detención del taxi en el barrio Santa María del Lago para abordarlo violentamente y someter a la pasajera.

Los asaltantes intimidaron permanentemente a la mujer para obligarla a entregar dinero en efectivo y facilitar el acceso a sus cuentas bancarias y otros productos financieros, logrando así apoderarse de 40 millones de pesos. Luego de más de 40 horas de retención ilegal, la víctima fue abandonada en la vía que conduce de Bogotá a Choachí (Cundinamarca).

Por estos hechos, una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los hermanos Gómez Cardozo los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Los cargos fueron aceptados.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.