Calidad del aire en Bogotá: afectada por incendios regionales pero con pronóstico de mejora

Foto: Secretaría de Ambiente.

Bogotá atraviesa en estos momentos la influencia regional de emisiones provenientes del norte de Suramérica, principalmente asociadas a focos de incendios activos en la región de la Orinoquía y países vecinos durante los últimos días.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) informa que el Índice Bogotano de Calidad del Aire, IBOCA, ha reportado 10 estaciones de monitoreo en nivel «regular», siete estaciones en nivel «moderado» y solo una, la estación Carvajal – Sevillana, en nivel «Alto».

Si bien estas condiciones han presentado fluctuaciones a lo largo del día, no se han alcanzado los criterios para la declaración de una alerta por contaminación atmosférica. Estas estaciones de monitoreo miden en tiempo real las concentraciones de material particulado fino PM2.5, el contaminante más nocivo para la salud humana.

Sin embargo, la autoridad ambiental proyecta una tendencia hacia la mejora de la calidad del aire en los próximos días, gracias a un pronóstico meteorológico de incremento de lluvias y vientos.

¿Por qué se presenta esta situación?

La Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) ha podido determinar que, en estos momentos, Bogotá recibe humo y contaminantes de incendios forestales en la Orinoquía y países vecinos al norte del continente, debido a que los vientos han traído este humo hasta el centro del país.

Además, en la ciudad hay vientos muy débiles, lo que impide que el aire contaminado se disperse y hace que las partículas finas se acumulen cerca del suelo. Esto se acentúa más en zonas con alta concentración de emisiones contaminantes generadas por camiones de carga y el polvo que levantan los vehículos en calles sin pavimentar.

Por ello, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) mantiene seguimiento permanente a la calidad del aire en Bogotá con información técnica, validada y sustentada científicamente.

Pronóstico de mejora

El pronóstico meteorológico para los próximos días indica una mejora gradual en las condiciones de ventilación, debido a un incremento de la velocidad del viento, mayor presencia de nubosidad y lluvias sobre la región Andina, y cambios en la circulación atmosférica que favorecen la dispersión de contaminantes.

Estas condiciones favorecen la reducción progresiva de las concentraciones de material particulado que se han presentado en la ciudad.

Teniendo en cuenta la afectación a la calidad del aire, la Secretaría de Ambiente invita a la ciudadanía a tomar las siguientes precauciones: