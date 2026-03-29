Hasta el 5 de abril Bogotá se convierte en el punto de encuentro para los amantes del tenis y las grandes emociones

Fotografía de la Copa Colsanitas.

Del 28 de marzo al 5 de abril de 2026 Bogotá se convierte en el punto de encuentro para los amantes del tenis y las grandes emociones. En las canchas de polvo de ladrillo del Country Club, el juego toma otro ritmo y la ciudad se llena de esa energía única que traen los eventos internacionales.

La Copa Colsanitas Colsubsidio es un torneo que no solo reúne a figuras del tenis femenino mundial, sino que también invita a descubrir Bogotá desde una experiencia distinta, donde el deporte, la ciudad y sus visitantes se encuentran en un mismo escenario.

Tenis de talla mundial en el corazón de Bogotá

Este torneo es mucho más que una competencia: es ese momento en el que Bogotá se conecta con el mundo a través del deporte. Durante estos días, la ciudad recibe a algunas de las mejores jugadoras del circuito internacional, donde cada partido se convierte en una experiencia que se siente, se vive y se recuerda.

Y este año, además, coincide con una temporada especial: Semana Santa, un momento en el que Bogotá se transforma y ofrece planes para todos los gustos. Entre recorridos culturales, experiencias gastronómicas y espacios de reflexión, la Copa Colsanitas aparece como un plan imperdible para quienes buscan vivir la ciudad desde otra perspectiva.

En la cancha, el talento se hace presente con figuras internacionales como Marie Bouzkova y Jessica Bouzas-Maneiro, mientras que la emoción local se enciende con Camila Osorio, que regresa a casa con la fuerza de quien conoce cada rincón y cada aplauso.

Pero más allá de los nombres, lo que realmente queda es la experiencia: cada jugada, cada punto y cada instante compartido en una ciudad que entiende el deporte como un lenguaje universal, capaz de unir culturas, emociones y viajeros en un mismo lugar. Ver tenis en Bogotá es una experiencia diferente. La altitud de la ciudad transforma la dinámica del juego, haciendo que cada partido sea más rápido, más estratégico, más desafiante.

En la siguiente publicación las deportistas que participarán este año.

Bogotá, destino de grandes eventos deportivos

La Copa Colsanitas Colsubsidio no es solo una parada dentro del circuito WTA, es uno de esos momentos en los que Bogotá se muestra al mundo como un escenario preparado para recibir grandes historias. Aquí, el tenis femenino internacional encuentra una ciudad que responde con altura, energía y una forma única de vivir cada encuentro.

Pero lo que sucede va más allá de la cancha. Eventos como este transforman la ciudad, conectan a viajeros de distintos lugares y la posicionan como un destino donde el deporte se convierte en una puerta de entrada para descubrir nuevas experiencias. Bogotá se siente dinámica, activa, lista para recibir a quienes llegan buscando algo más que un torneo.

Y es que, entre partido y partido, la ciudad sigue sorprendiendo: una mesa llena de sabores, un recorrido cultural, un mercado local o un barrio que cuenta su propia historia. Porque en Bogotá, el plan no termina cuando se cierra la cancha, apenas comienza.

Lo que pasa en la cancha es solo una parte de la historia; la otra está en la ciudad que la rodea, en su gente, en su energía y en su forma de recibir a quienes llegan desde distintos rincones del mundo. Porque Bogotá no es solo un destino, es una experiencia que se vive en cada jugada y siempre deja ganas de regresar.