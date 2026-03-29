Aseguran a inspector de policía acusado de agredir sexualmente a tres guardas de seguridad en Soacha, Cundinamarca

–La Fiscalía General de la Nación judicializó al inspector sexto de policía de Soacha (Cundinamarca), José Arturo Figueredo, como posible responsable de hechos de violencia sexual contra tres guardas de seguridad.

Los casos conocidos ocurrieron entre 2022 y 2025 en las instalaciones de la inspección. Las víctimas acreditadas son tres mujeres de 23, 30 y 42 años, que soportaron insinuaciones íntimas y agresiones de tipo sexual.

Las denuncias recibidas y los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta de que Figueredo presuntamente aprovechó el temor de las guardas de vigilancia, así como la posición dominante y de jerarquía que ejercía sobre ellas, para someterlas a actos en contra de su voluntad durante los turnos de trabajo.

En uno de los hechos conocidos habría abusado sexualmente de una de las mujeres.

Por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia sexual de los que fueron víctimas tres guardas de seguridad, fue judicializado el inspector sexto de policía de Soacha (Cundinamarca), José Arturo Figueredo. Este hombre presuntamente aprovechó el temor de las mujeres,… pic.twitter.com/DOTM6w9Xu8 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 29, 2026

Una fiscal del Centro de Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia con monitoreo de dispositivo electrónico.