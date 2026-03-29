El Papa León XIV en Domingo de Ramos hizo nuevo llamado a detener las guerras: «Dios no puede ser utilizado para justificar conflictos armados»

–(Imagen Vatican News). En su homilía durante la Misa del Domingo de Ramos, el Papa León XIV presentó a Jesucristo como el “Rey de la paz” y lanzó un firme llamado a detener la violencia y las guerras, afirmando que Dios no puede ser usado para justificar el enfrentamiento y recordando que las heridas de Cristo reflejan hoy el sufrimiento de las víctimas del conflicto, la pobreza y la desesperanza.

El pontífice pronunció una homilía marcada por un fuerte mensaje de paz y una denuncia directa de la violencia, presentando a Jesús como el “Rey de la paz” que rechaza toda forma de guerra y división entre los pueblos. El Papa León XIV: la paz no es un ideal abstracto, sino el corazón del Evangelio, y el cristiano está llamado a rechazar la violencia y a construir reconciliación en un mundo herido.

El Papa invitó a los fieles a acompañar a Cristo en su camino hacia la cruz, describiendo su pasión como un acto de entrega total por amor a la humanidad. En su reflexión, subrayó que Jesús no enfrenta la persecución con fuerza ni venganza, sino con mansedumbre y misericordia, transformando el sufrimiento en un regalo de amor para todos.

Uno de los ejes centrales del mensaje fue el contraste entre la figura de Cristo y el clima de violencia que lo rodeaba. Mientras “se prepara la guerra”, Jesús se mantiene firme como luz en medio de las tinieblas.

“Él, que permanece firme en la mansedumbre, mientras los demás se agitan en la violencia. Él, que se ofrece como una caricia para la humanidad, mientras los otros empuñan espadas y palos. Él, que es la luz del mundo, mientras las tinieblas están a punto de cubrir la tierra. Él, que vino a traer vida, mientras se lleva a cabo el plan para condenarlo a muerte.”

La violencia solo genera más violencia

León XIV recordó que el Mesías entra en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías, como señal de humildad y como rechazo explícito del poder militar. Además, citó el momento en que Jesús detiene a su discípulo que intenta defenderlo con una espada, reafirmando que la violencia solo genera más violencia.

“Como Rey de la paz, mientras cargaba con nuestros sufrimientos y era traspasado por nuestras culpas, Él «se humillaba y ni siquiera abría su boca: como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca» (Is 53,7). No se armó, no se defendió, no libró ninguna guerra.”

Dios no escucha a quienes manchan sus manos con sangre

El Papa insistió en que Dios no puede ser utilizado para justificar conflictos armados ni enfrentamientos. Con palabras contundentes, recordó que el Señor rechaza las plegarias de quienes tienen “las manos llenas de sangre”, en una clara advertencia contra cualquier intento de usar la religión como instrumento para la guerra.

“Un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra y la rechaza diciendo: «Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho: ¡las manos de ustedes están llenas de sangre!» (Is 1,15).”

En la Misa del Domingo de Ramos, el Papa León XIV pidió la intercesión de la Virgen María para rezar por el fin de la guerra, utilizando una profunda oración del Siervo de Dios, el Obispo Tonino Bello: “Santa María, mujer del tercer día, danos la certeza de que, a pesar de todo,… pic.twitter.com/9QwaOSFr3I — ACI Prensa (@aciprensa) March 29, 2026

En la parte final de la homilía, León XIV conectó el sufrimiento de Cristo con las heridas del mundo actual. Señaló que en las llagas de Jesús se reflejan las víctimas de hoy: los enfermos, los pobres, los abandonados y, especialmente, quienes padecen la guerra y la opresión. “Cristo sigue clamando desde la cruz”, afirmó, pidiendo misericordia y exhortando a la humanidad a deponer las armas y recordar la fraternidad.

“En su último grito dirigido al Padre escuchamos el llanto de quienes están abatidos, de quienes carecen de esperanza, de quienes están enfermos, de quienes están solos. … Escuchamos el gemido de dolor de cada uno de los que están oprimidos por la violencia y de cada víctima de la guerra. Cristo, Rey de la paz, sigue clamando desde su cruz: ¡Dios es amor! ¡Tengan piedad! ¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”

El mensaje concluyó con una oración del obispo Tonino Bello, dirigida a la Virgen María, para confiarle el dolor de los pueblos y mantener viva la esperanza. En ella se expresa la certeza de que la muerte y la injusticia no tendrán la última palabra, y que llegará el día en que las lágrimas de las víctimas de la violencia se secarán. (Información Vatican News).