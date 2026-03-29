Intentaron sacar 60 kilos de marihuana por El Dorado hacia Brasil; 5 capturados

–Camuflada en su equipaje cuatro sujetos de nacionalidad estadounidense y una mujer colombiana, intentaron sacar por el Aeropuerto El Dorado de Bogotá 60 kilos de marihuana, pero la Policía antinarcóticos los descubrió y todos fueron capturados para ser judicializados por tráfico de narcóticos.

Los capturados pretendía llevar hacia Sao Paulo, Brasil, el estupefaciente, el cual fue detectado mediante labores de perfilación, una técnica de investigación criminológica y psicológica que analizan evidencias físicas y conductas para inferir características personales, demográficas y de personalidad de eventuales correos humanos. Finalmente, un experto canino comprobó la existencia de la hierba en sus maletas de viaje.

La Policía destacó que con este resultado, se afectan rentas criminales cercanas a los 300.000 dólares y se evita la comercialización de aproximadamente 60.000 dosis en el mercado ilegal.