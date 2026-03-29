Bogotá activa 56 ciclos de formación artística en el centro de la ciudad

Foto: FUGA

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) articula una programación amplia y sostenida en las localidades de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria, donde el arte se integra a la vida cotidiana como experiencia, lenguaje y herramienta de transformación social. En este despliegue, la ciudad activa este 2026, 12 laboratorios de co-creación, 56 ciclos de formación, 17 espacios de reflexión, 28 talleres de creación abierta y 10 intervenciones en parques y espacios públicos priorizados.

El Programa Centro Creativo es la estrategia de formación de la Subdirección Artística y Cultural de la FUGA. Su propósito es impulsar transformaciones individuales y colectivas a partir de acciones pedagógicas que fortalecen la creación, la construcción de saberes y las experiencias de vida de diversos grupos poblacionales. Su estructura se organiza en tres líneas de atención: Laboratorios de Co-creación, Espacios de Reflexión y Talleres de Creación Abierta, integrando práctica, pensamiento y creación colectiva.

En esta etapa, la ciudad introduce una de sus apuestas más significativas en clave de inclusión, un laboratorio de música dirigido a personas con discapacidad mayores de 18 años, ampliando los escenarios de participación cultural y consolidando un enfoque donde la diversidad se expresa desde la creación. De manera paralela, continúa abierta la convocatoria para el laboratorio de teatro dirigido a jóvenes, consolidando un espacio donde nuevas generaciones encuentran en el arte una forma de narrarse y habitar su entorno.

Ciclos de siete sesiones

La propuesta mantiene tres ejes pedagógicos que atraviesan todos sus procesos, el arte como experiencia, la formación y el aprendizaje como práctica de libertad, y el diálogo como método pedagógico. A estos se suman dos ejes de trabajo que orientan esta nueva fase: paisaje de ciudad y comunión, dos miradas que conectan la experiencia artística con la forma en que las personas habitan, interpretan y transforman su entorno, fortaleciendo vínculos, sentido de pertenencia y construcción de comunidad.

Cada laboratorio se desarrolla en ciclos de siete sesiones que combinan exploración artística con trabajo comunitario, facilitando procesos de reflexión, creación compartida y fortalecimiento del tejido social. Este alcance responde, además, a un enfoque poblacional y diferencial que prioriza la participación de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, ciudadanía en situación y riesgo de habitabilidad en calle, y población infantil de flujos migratorios mixtos.

Estos espacios de formación se centran en la construcción colaborativa de memorias, saberes y experiencias comunitarias, y promueven la participación activa de la ciudadanía a través de lenguajes como las artes plásticas, la música, el teatro y las artes electrónicas. Allí, la creación se convierte en una forma de encuentro, de expresión y de reconocimiento del territorio, mientras el disfrute del tiempo libre, el ejercicio de los derechos culturales y la construcción colectiva de sentido adquieren un lugar protagónico.

Este trabajo se potencia mediante la articulación con actores clave del ecosistema distrital, como la Secretaría Distrital de Integración Social, desde sus subdirecciones de Infancia, Adultez y Vejez, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y FONCEP, integrando cultura, cuidado, memoria y bienestar en una misma acción pública.

Como cierre de este proceso, en noviembre de este año, El Muelle de la FUGA acogerá la muestra final de los Laboratorios de Co-creación, un espacio en el que tomarán forma pública los resultados de meses de trabajo en territorio y donde confluirán las creaciones, los aprendizajes, los procesos y las memorias construidas colectivamente por las comunidades participantes

La ciudadanía puede consultar la programación completa en https://www.fuga.gov.co/agenda. Asimismo, las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar mayor información a través del correo dmartinez@fuga.gov.co