Horarios de los cuatro Cementerios Distritales de Bogotá durante la Semana Santa 2026

Foto: UAESP.

En Semana Santa, cientos de familias visitan los cuatro Cementerios Distritales de Bogotá, por esto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informa a la ciudadanía algunas recomendaciones para tener en cuenta entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril de 2026.

En los Cementerios Distritales del Norte, Central, Sur y Parque Sertafín se espera una alta afluencia de visitantes, por eso es clave planear tu visita. Recomendaciones del Subdirector de Servicios Funerarios de la UAESP, Diego Ossa, para vivir este momento con respeto y tranquilidad: