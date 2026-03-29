Horarios de los cuatro Cementerios Distritales de Bogotá durante la Semana Santa 2026
Foto: UAESP.
En Semana Santa, cientos de familias visitan los cuatro Cementerios Distritales de Bogotá, por esto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informa a la ciudadanía algunas recomendaciones para tener en cuenta entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril de 2026.
En los Cementerios Distritales del Norte, Central, Sur y Parque Sertafín se espera una alta afluencia de visitantes, por eso es clave planear tu visita. Recomendaciones del Subdirector de Servicios Funerarios de la UAESP, Diego Ossa, para vivir este momento con respeto y tranquilidad:
- La principal recomendación para la ciudadanía es programar su visita con tiempo. En Semana Santa se incrementa de manera importante la afluencia de visitantes a los cementerios.
- Los cementerios estarán abiertos al público en horario de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., de lunes a domingo.
- Es importante que la ciudadanía atienda las recomendaciones del personal de vigilancia, el personal de la administración y que evite infringir o tener acceso a zonas restringidas de los cementerios.
- Se recomienda a la ciudadanía llevar, en la medida de lo posible, flores artificiales, eso evita la proliferación de vectores y mejora el ambiente del cementerio.
- Adicionalmente, la UAESP invita a que se evite ubicar velas encendidas cerca a las fachadas de las bóvedas, teniendo en cuenta el riesgo que esto puede generar.
- Todos los residuos que se generen durante la visita, ubicarlos en los sitios dispuestos por la administración.